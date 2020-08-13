Чт, 13.08.2020
Историческая память – категория относительная и всегда апеллирующая к настоящему. Мария Сморжевских-Смирнова

Фото ⟩ Три недорогие эстонские мызы ждут будущих помещиков

Ojasoo mõis.

ФОТО: KV.EE

Хотите, потратив немного денег, стать владельцем усадьбы? Портал Kodustiil предлагает три отличных возможности осуществить эту мечту.

Мыза Оясоо, 85 000 евро

Мыза Оясоо.

ФОТО: KV.EE

История мызы Оясоо, которая ждет своего хозяина в волости Козе, восходит к 1646 году. В доме, нуждающемся в ремонте, двенадцать комнат. На участке усадьбы с богатой историей есть пруд и разбит парк в английском стиле.

Бывший амбар мызы Моосте, 19 900 евро

Амбар на мызе Моосте.

ФОТО: KV.EE

Старинный амбар-сушилка является частью уникальной мызы Моосте. Напротив бывшего амбара находится собственно здание мызы, в котором работает школа. В непосредственной близости находятся многоквартирные дома и различные постройки усадебного комплекса.

Мыза Вана-Кирепи, 39 900 евро

Мыза Вана-Кирепи

ФОТО: KV.EE

На земельном участке расположен построенный в 1870 году деревянный дом с просторными и уютными комнатами. Также на участке находятся два хлева, баня и сарай. 

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