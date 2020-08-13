Фото ⟩ Три недорогие эстонские мызы ждут будущих помещиков

Хотите, потратив немного денег, стать владельцем усадьбы? Портал Kodustiil предлагает три отличных возможности осуществить эту мечту.
История мызы Оясоо, которая ждет своего хозяина в волости Козе, восходит к 1646 году. В доме, нуждающемся в ремонте, двенадцать комнат. На участке усадьбы с богатой историей есть пруд и разбит парк в английском стиле.
Старинный амбар-сушилка является частью уникальной мызы Моосте. Напротив бывшего амбара находится собственно здание мызы, в котором работает школа. В непосредственной близости находятся многоквартирные дома и различные постройки усадебного комплекса.
На земельном участке расположен построенный в 1870 году деревянный дом с просторными и уютными комнатами. Также на участке находятся два хлева, баня и сарай.