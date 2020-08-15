Фото ⟩ Друг дал покататься: юный водитель без прав на арендованной машине врезался в стену дома

По словам находившегося на месте фотографа Sakala Кенно Соо, в субботу в восемь часов утра на улице Кёлери в Сууре-Яани был обнаружен автомобиль BMW X1 с наклейкой Citybee и литовскими номерными знаками. Возле машины в это время никого не было.

При ДТП пострадала передняя часть автомобиля, в том числе и переднее колесо со стороны водителя.

Пресс-секретарь полиции Павел Прокопенко сообщил, что инцидент произошел в 1.35 ночи, когда сидевший за рулем 19-летний молодой человек без водительских прав врезался в стену дома на улице Кёлери в Сууре-Яани. На пассажирском сиденье рядом с ним был 18-летний молодой человек, который, согласно договору, и брал машину в аренду. «Оба были трезвы, но у сидевшего за рулем 19-летнего молодого человека нет водительских прав. Полиция в их отношении провела ускоренные производства — в отношении одного за вождение без прав, а второго — за передачу автомобиля», - добавил Прокопенко.

По его словам, полиция приехала на место в два часа ночи, но в Центр тревоги о данном инциденте молодые люди не сообщили. «Полиция сама приехала на место и провела следственные мероприятия», - сказал он.