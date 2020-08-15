В Минске задержали 16-летнего и избили его до полусмерти: после выхода из комы он рассказал о пытках со стороны ОМОНа

"С Тимуром мы вчера успели поговорить, при слове «милиция» у него начинается паническая атака, ему палкой выкалывали глаза", — рассказывает мама подростка Татьяна Николаевна.

12 августа Тимур с другом должны были ехать на дачу на рыбалку и парень пошел к нему. Но Тимур пропал: к другу он не приехал, семья искала сына. 13 августа маме позвонили из школы и сказали, что Тимур в больнице. В 3-ю городскую детскую больницу его доставили на скорой из Партизанского РУВД. Сейчас парень в реанимации, а был в медикаментозной коме.

Татьяна Николаевна присылает справку сына из больницы, диагноз занимает шесть строчек. У Тимура черепно-мозговая травма легкой степени, сотрясение головного мозга, открытый перелом скуло-орбитального комплекса без смещения справа (перелом верхнечелюстной пазухи без смещения отломков, линейный перелом дна орбиты без смещения отломков), гемосинусит правой верхнечелюстной пазухи, судорожный синдром, параорбитальная гематома справа, множественные ушибы мягких тканей и конечностей, травматические эрозии роговицы обоих глаз.

"Его задержали на диспетчерской станции Запад-3, это около станции метро «Каменная горка», — рассказывает Артем, брат Тимура. — Его избили во время задержания, потом в автозаке, после этого несколько остановок делали и тоже били. В больницу он попал 13 августа. Он рассказывает, что его били электрошокером по пяткам, говорили, ты сейчас будешь петь гимн ОМОНа, он отказывался, после этого его голову опрокинули, его держали, в рот засунули палку и забивали ее. Тимур говорит, что ему еще повезло — мужику, который был рядом, палку в прямую кишку засунули, а 14-летнего парня били по паху".

По словам Артема, Тимур уже в сознании, и он рассказал, что после истязаний его хотели бросить в подвал, но пришел какой-то мужчина и сказал, что это будет на их совести, начал его откачивать, вызвали скорую.

"Врачи говорят, что его состояние улучшается, его вывели из комы, вчера он со мной разговаривал минут 30, шутил и смеялся. И вчера вечером к нему милиция пыталась попасть, нам тоже звонили домой, говорили, что будут рассматривать ситуацию Тимура для возбуждения уголовного дела, я так понимаю на ОМОНовцев", — говорит Артем.

Тимур до сих пор в реанимации, он из многодетной семьи, где девять детей. Он учится в школе, увлекается рыбалкой.