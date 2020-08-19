Департамент здоровья - об открытии школ: больной ребенок должен быть дома

Covid-19 является относительно новым инфекционным заболеванием, поэтому знания Департамента здоровья о распространении заболевания и расходах постоянно растут. «Сегодня известно, что люди в разных возрастных группах по-разному переносят вирус и страдают от него – если, например, для пожилых людей из группы риска и людей с хроническими заболеваниями это опасная инфекция, то у детей младшего школьного возраста диагностировано более легкое течение заболевания, а также дети менее инфекционно опасны, чем взрослые», – пояснили в департаменте.

«При этом все же необходимо подчеркнуть, что место как больного ребенка, так и учителя, независимо от того, коронавирус это, грипп или какое-то другое инфекционное заболевание, дома», - добавили в ведомстве.

Сегодня Министерство образования объявило на пресс-конференции, что полного перевода школ на дистанционное обучение не будет, то есть все реорганизации будут происходить в основном по зданиям, учреждениям или регионам.