Департамент здоровья - об открытии школ: больной ребенок должен быть дома

По словам Департамента здоровья, меры по борьбе с эпидемией, применяемые в школах, будут соразмерными и локальными. Другими словами, каждый случай получит индивидуальный план действий и, если возможно, учебному заведению разрешат продолжить работу в ограниченном режиме, пишет Postimees.
Covid-19 является относительно новым инфекционным заболеванием, поэтому знания Департамента здоровья о распространении заболевания и расходах постоянно растут. «Сегодня известно, что люди в разных возрастных группах по-разному переносят вирус и страдают от него – если, например, для пожилых людей из группы риска и людей с хроническими заболеваниями это опасная инфекция, то у детей младшего школьного возраста диагностировано более легкое течение заболевания, а также дети менее инфекционно опасны, чем взрослые», – пояснили в департаменте.
«При этом все же необходимо подчеркнуть, что место как больного ребенка, так и учителя, независимо от того, коронавирус это, грипп или какое-то другое инфекционное заболевание, дома», - добавили в ведомстве.
Сегодня Министерство образования объявило на пресс-конференции, что полного перевода школ на дистанционное обучение не будет, то есть все реорганизации будут происходить в основном по зданиям, учреждениям или регионам.
Если ситуация с инфекциями в Эстонии ухудшится, министерство рекомендует предлагать контактное образование учащимся 1-6 классов и учащимся, нуждающимся в поддержке, как можно дольше. Министерство также напоминает школам, что мероприятия необходимо организовывать рассредоточенно и в небольших группах, а международные мероприятия и поездки за границу можно было бы отложить.