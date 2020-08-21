Пт, 21.08.2020
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Полиция просит помощи в поисках 50-летнего Алексея

Пропавший Алексей.

ФОТО: Politsei ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках проживающего в волости Луунья Тартуского уезда 50-летнего Алексея, которого в последний раз видели днем 10 августа на автобусном вокзале Раквере, откуда он должен был направиться в Тарту. До дома он так и не добрался.

Сообщение об исчезновении Алексея поступило в полицию 18 августа, когда супруга заявила, что не смогла связаться с мужчиной начиная с 10 августа.

Рост Алексея 182 см, у него карие глаза, смуглый, может носить очки. На нем были темная футболка, темная кофта с замком и капюшоном, черные джинсы и коричневая обувь. По имеющейся у полиции информации, он может находиться в Таллинне.

Вплоть до 15 августа Алексей пользовался соцсетью Facebook. Его телефон отключен.

Всех, кто располагает информацией о месте нахождения Алексея, просят звонить по номеру 112.

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