Полиция просит помощи в поисках 50-летнего Алексея

Полиция просит помощи в поисках проживающего в волости Луунья Тартуского уезда 50-летнего Алексея, которого в последний раз видели днем 10 августа на автобусном вокзале Раквере, откуда он должен был направиться в Тарту. До дома он так и не добрался.
Сообщение об исчезновении Алексея поступило в полицию 18 августа, когда супруга заявила, что не смогла связаться с мужчиной начиная с 10 августа.
Рост Алексея 182 см, у него карие глаза, смуглый, может носить очки. На нем были темная футболка, темная кофта с замком и капюшоном, черные джинсы и коричневая обувь. По имеющейся у полиции информации, он может находиться в Таллинне.
Вплоть до 15 августа Алексей пользовался соцсетью Facebook. Его телефон отключен.
Всех, кто располагает информацией о месте нахождения Алексея, просят звонить по номеру 112.