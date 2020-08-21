Полиция просит помощи в поисках 50-летнего Алексея

Полиция просит помощи в поисках проживающего в волости Луунья Тартуского уезда 50-летнего Алексея, которого в последний раз видели днем 10 августа на автобусном вокзале Раквере, откуда он должен был направиться в Тарту. До дома он так и не добрался.