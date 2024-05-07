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В связи с аварийной посадкой самолета на Таллиннском шоссе начат административный процесс

rus.tvnet.lv/LETA rus.postimees.ee
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Самолет на Таллиннском шоссе после аварийной посадки.
Самолет на Таллиннском шоссе после аварийной посадки. Фото: LETA/LETA

Государственная полиция начала административный процесс в связи с аварийной посадкой самолета на Таллиннском шоссе у Адажи 4 мая, сообщает агентство LETA и RUS.TVNET.

В ходе административного процесса будут оценены все обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, двухместный самолет совершил аварийную посадку на Таллиннском шоссе в субботу около девяти часов вечера в нескольких сотнях метров за Адажским виадуком в сторону Риги. На борту самолета находились два человека, ни один из них не пострадал.

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На видео, снятом очевидцем, видно, как летевший со стороны Риги самолет приземляется на проезжую часть, вливается в поток машин, но его левое крыло слегка задевает дорожный знак посреди дороги. Это меняет траекторию его движения, и самолет выезжает на встречную полосу, но успешно избегает столкновения с машинами.

Расследование аварии проведут сотрудники Департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов.

Согласно данным Латвийского регистра воздушных судов и информации, доступной в интернете, аварийную посадку совершил самолет Tecnam P2008 JC 2018 года производства. Это двухместный самолет, который оснащен одним двигателем мощностью около 100 лошадиных сил.

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