Вт, 25.08.2020
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Фото: на шоссе перевернулся грузовик

В Вырумаа грузовик съехал с дороги.

ФОТО: Politsei

В понедельник, 24 августа, утром в Вырумаа произошло ДТП, передает Lõuna-Eesti Postimees.

ДТП произошло в волости Выру на первом километре шоссе Холопи-Хеллекунну, когда 25-летний мужчина на повороте потерял управление над грузовиком MAN, в результате чего автомобиль перевернулся на бок.

Почему водитель потерял управление над грузовиком, еще выясняется. «На данный момент известно, что водитель был трезв и у него есть водительские права соответствующей категории. Шины машины отвечали требованиям и водитель был пристегнут ремнем безопасности», - уточнила пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск.

Водитель грузовика пострадал в ДТП, но после оказанной первой помощи в больнице его отпустили на домашнее лечение.

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