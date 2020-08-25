Фото: на шоссе перевернулся грузовик

ДТП произошло в волости Выру на первом километре шоссе Холопи-Хеллекунну, когда 25-летний мужчина на повороте потерял управление над грузовиком MAN, в результате чего автомобиль перевернулся на бок.

Почему водитель потерял управление над грузовиком, еще выясняется. «На данный момент известно, что водитель был трезв и у него есть водительские права соответствующей категории. Шины машины отвечали требованиям и водитель был пристегнут ремнем безопасности», - уточнила пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск.

Водитель грузовика пострадал в ДТП, но после оказанной первой помощи в больнице его отпустили на домашнее лечение.