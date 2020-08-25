Тихановская: белорусский народ уже не отступится и не сдастся

Выступая на английском языке, Тихановская добавила, что речь идет о "мирной революции". Она подчеркнула, что требования белорусов просты - они хотят "свободных и честных выборов". По ее мнению, белорусский народ уже "не отступится и не сдастся". Говоря о массовых демонстрациях в минувшие выходные, Светлана Тихановская отметила: "Мы больше не являемся оппозицией, мы представляем большинство", передает Deutsche Welle.

Экс-кандидат в президенты заявила, что рассчитывает добиться новых выборов "посредством диалога" с действующими властями. Она также призвала международное сообщество "поспособствовать этому диалогу". Выступление Светланы Тихановской было встречено в комитете Европарламента аплодисментами.