Рийгикогу призвал провести в Белоруссии новые президентские выборы

"За" принятие документа проголосовали 92 депутата из 101, проголосовавших против или воздержавшихся не было.

"Парламент выражает поддержку народу Белоруссии в его борьбе за свободное, демократическое и достойное общество", - говорится в заявлении.

"Парламент не признает прошедшие 9 августа 2020 года президентские выборы в Белоруссии, так как они не были свободными, честными и демократическими", - подчеркивается в документе.

Парламент призвал провести при первой возможности новые выборы президента под наблюдением ОБСЕ и других международных организаций.

Депутаты осудили применение силы в отношении мирных демонстрантов и призвали власти Белоруссии немедленно освободить всех задержанных по политическим причинам.

Они призвал также государства-членов ООН и их парламенты поддержать суверенитет и территориальную целостность Белоруссии и осудить все попытки вмешательства в свободные и демократические выборы.

Депутаты также высказались за позиции лидеров ЕС в отношении санкций, подчеркнув, что "кроме санкций следует выработать политику долгосрочной поддержки гражданского общества Белоруссии".

Как заявил представивший проект заявления заместитель председателя парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон, "перед Белоруссией реально только два выбора - сохранить суверенитет и на основе сознательного гражданского общества построить принадлежащее Европе демократическое правовое государство, или, отказавшись от независимости, превратиться в провинцию в составе Российской империи".

По его словам, "для Эстонии имеет решающее значение, какой выбор сделает народ Белоруссии".

Михкельсон призвал направить четкий сигнал народу Белоруссии и продемонстрировать свои серьезные намерения оказать реальную помощь в проведении новых и свободных выборов, в поддержке строительства гражданского общества, экономики, суверенитета и территориальной целостности.

При этом он не исключил, что этот путь может быть долгим и неизбежно привести к росту напряженности в отношениях с Россией. "У Эстонии и других стран Балтии в этом процессе особая роль", - подчеркнул парламентарий.

В то же время руководство парламента Белоруссии направило обращение на имя спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса, в котором заверило, что прошедшие 9 августа президентские выборы в стране были законными, а заявления ряда европейских чиновников относительно их результатов являются неприемлемыми, сообщил во вторник портал телерадиовещания ERR.

Они призвали "объективно и без эмоций" разобраться в том, что происходит сегодня в Белоруссии, - отмечают авторы обращения. - Мы готовы к конструктивному диалогу по этой теме и предоставлению конкретных неопровержимых фактов, раскрывающих подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа".