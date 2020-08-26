Кремль испытывает в Беларуси российские политтехнологии транзита власти

События в Беларуси, думается, следует рассматривать только через оптику Кремля, располагая их в четырехмерном пространстве.

Во-первых, Кремль не может допустить потерю этого геостратегического пространства ни при каких обстоятельствах. Во-вторых, Путин физиологически не переносит Лукашенко и относится к нему с глубоким презрением и антипатией. В-третьих, силовое решение по устранению Лукашенко от власти неприемлемо в силу колоссальных внешнеполитических потерь. В-четвертых, вертикаль власти Лукашенко, как и любая власть на постсоветском пространстве, напичкана агентурой ФСБ.

Как видим, четырехмерное пространство сегодняшней Беларуси, о чем в физике утверждал Эйнштейн, искривлено гравитацией российских спецслужб. Поэтому, чтобы красиво решить белорусское уравнение, необходимо знать, на каком этапе протестное движение управляется из Москвы - с самого начала или только теперь на этапе консолидации и выдвижения политического лидера протеста? В том, что Кремль пробует в Беларуси мирную (насколько это возможно) и дистанционно управляемую модель смены политического лидера на постсоветском пространстве, сомневается, наверное, лишь тот, кто живет по-прежнему в мире евклидовой геометрии.

Путин - прагматик, то есть человек, который тщательно готовится и терпеливо ждет возможности. Более того, он готовит такую возможность, используя сети спецслужб. В критических ситуациях Путин умеет рисковать и, приняв решение, действует без всяких правил с предельным цинизмом.

Сначала Лукашенко хотел справиться сам: с воскресенья 9 августа и в последующие несколько дней был показательный беспрецедентно жестокий разгон мирных протестующих, который все время сопровождался устными угрозами. Но результат был обратный, такая жестокость только возбудила еще больше людей в белорусском обществе на то, чтобы возмутиться и выйти на более массовые протесты, чем были изначально.

Затем Лукашенко провоцировал Москву на силовое решение вопроса о власти, обвинив оппозицию в намерении: «до конца года выход из СНГ, ЕАЭС, Союзного государства. Запрет вещания российского ТВ, замещение вещанием Литвы, Латвии, Украины. Выход из ОДКБ. Автокефалия Белорусской православной церкви, перевод системы образования на всех уровнях на белорусский язык».

Нагнетая страх, Лукашенко сначала приводит подразделения белорусской армии на западной границе в боевую готовность, заявляя, что «присутствует скоординированная внешняя угроза». Затем министр обороны Виктор Хренин 19 августа на встрече с руководителями структурных подразделений Минобороны, Генштаба и Вооружённых сил в Центральном доме офицеров оценил ситуацию в Беларуси как близкую к гражданской войне: «Война пришла к нам в дом. Вся страна в эпицентре. <...> Надо бороться, если надо — и с оружием. За страну, за себя, за наши семьи, за тех учительниц, которые напуганы и боятся».

Наконец, 20 августа генпрокурор Александр Конюк заявляет, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти и возбуждает уголовное дело.