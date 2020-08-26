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В Сеуле закрывают школы и церкви, оксфордскую вакцину испытают 50 тыс. человек, Бали не примет туристов до конца года, в Аргентине рекордный показатель заразившихся.

Люди в Южной Корее Reuters

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В Сеуле закрывают школы и церкви

В Южной Корее продолжает расти количество заражений коронавирусом. Уже 12 день подряд количество выявленных за сутки случаев превышает 100 человек. Во вторник власти сообщили о 280 новых зараженных.

Из-за роста новых случаев власти решили закрыть школы и детские сады в Сеуле и его пригородах. Дети будут заниматься удаленно до 11 сентября, сообщило министерство образования.

Исключение сделано лишь для учеников выпускных классов, которым в декабре предстоит сдавать вступительные экзамены в университеты.

В мае, когда распространение коронавируса удалось взять под контроль, школьники начали возвращаться в учебные заведения. Но за последние две недели коронавирусом в Сеуле и его окрестностях заразилось около 200 учеников и преподавателей.

Ранее эффективные меры по борьбе с эпидемией в Южной Корее ставились в пример другим странам, но за последнее время ситуация там резко ухудшилась, особенно в столице.

Многие новые заражения связаны с протестантскими церквями, члены которых приняли участие в масштабной антиправительственной акции протеста, состоявшейся более недели назад.

Власти Сеула впервые с начала пандемии предписали обязательное ношение масок в общественных местах - как в помещениях, так и на улице. На некоторое время закрыты церкви, ночные клубы и караоке.

Оксфордскую вакцину испытают 50 тыс. человек

Около 50 тыс. человек в разных странах мира испытают вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом, чтобы определить ее безопасность и эффективность, заявил в интервью Би-би-си один из ее разработчиков Эндрю Поллард.

Вакцину совместно создают Оксфордский университет и фармацевтическая компания AstraZeneca. Клинические испытания будут проведены на 10 тыс. добровольцах в Великобритании, еще 10 тыс. человек в Бразилии и ЮАР. Также разработчики надеются найти для испытаний 30 тыс. добровольцев в США.

Создание вакцины Reuters

Поллард рассказал, что число новых случаев заболевания в ближайшие недели и месяцы может повлиять на то, насколько быстро исследователи смогут доказать, что вакцина обеспечивает эффективную защиту.

Он отметил в интервью Би-би-си, что в случае быстрого роста заражений ученые, возможно, смогут собрать достаточно данных, чтобы представить их регуляторам уже в этом году.

Ранее появились сообщения о том, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы вакцина была признана безопасной до президентских выборов, которые пройдут в ноябре.

AstraZeneca сообщила, что не обсуждала с регуляторами возможность такого ускорения процесса сертификации.

Бали не примет туристов до конца года

Индонезийский остров Бали не будет принимать иностранных туристов до конца года, сообщили власти.

Ранее сообщалось, что популярный остров начнет принимать приезжих из других стран с сентября. Но власти решили отказаться от этого плана из-за роста числа новых случаев заражений в стране.

Проверка на Бали EPA

С начала пандемии на Бали было выявлено 4576 случаев Covid-19, 52 человека скончались. По всей стране было выявлено более 155 тыс. случаев, болезнь унесла жизни 6759 человек. Это самый высокий показатель смертности среди стран Юго-Восточной Азии.

"Ситуация в Индонезии не располагает к тому, чтобы позволить иностранным туристам приезжать в страну, включая Бали", - заявил глава администрации острова Уайэн Костер.

Заражения в больницах

По меньшей мере один из восьми пациентов, проходивших лечение от Covid-19 в больницах, заразился коронавирусом там же. К такому выводу пришли исследователи, изучившие данные 10 британских и одной итальянской больницы.

Ученые из Королевского колледжа Лондона заявили, что на самом деле это невысокий показатель и что он демонстрирует эффективность контроля инфекции.

Они проанализировали 1500 случаев, пришедшихся на пик эпидемии в Британии - до 28 апреля.

"Большинство этих пациентов уже долгое время находились в больнице. Это люди преклонного возраста, со слабым здоровьем и уже чем-то болевшие", - сообщили исследователи.

Показатель выздоровления у пациентов, которые заразились коронавирусом в больнице, как правило, был выше тех, кто был госпитализирован с Covid-19. Вероятно, это объясняется тем, что им быстрее был поставлен диагноз и более оперативно проведено лечение.

В Аргентине рекордный показатель заразившихся

В Аргентине было зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом - 8713 за сутки. Скончалось 381 человек.

По словам министра здравоохранения, хотя в Буэнос-Айресе и его окрестностях действуют строгие карантинные меры, количество заражений растет в других регионах.

Согласно данным Джонса Хопкинса, больше всего зараженных было выявлено в провинции Буэнос-Айрес (5656). В общей сложности с начала пандемии в Аргентине было зарегистрировано более 350 тыс. зараженных и 7366 смертей.

Машина скорой помощи в Аргентине Reuters

Аргентина, наряду с Перу, Марокко и ОАЭ, решила принять участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной китайской компанией China National Biotec Group.

"Немецкая экономика встала на путь восстановления"

Экономика Германии пережила пик пандемии лучше, чем предполагалось ранее, а немецкий бизнес верит в быстрое восстановление и возвращение к норме, показали свежие данные статистики и опросов.

"Немецкая экономика встала на путь восстановления", - заключил институт Ifo, который ежемесячно опрашивает 9 тыс. компаний и рассчитывает индекс деловых настроений. В августе этот индекс превзошел ожидания.

"Бизнес оценивает свое текущее положение заметно лучше, чем месяц назад. Прогнозы на будущее тоже стали немного оптимистичнее", - сообщил Ifo и предсказал рост экономики в текущем квартале примерно на 7%.

Но даже такой гигантский скачок производства и потребления не компенсирует рекордных потерь второго квартала (апрель-июнь), на который пришелся пик карантина.

Новые машины на стоянке в немецком порту в апреле 2020 года Reuters Спрос на немецкие товары, включая автомобили, постепенно восстанавливается

Немецкая экономика пережила его чуть лучше других крупных стран Евросоюза, поскольку меньше зависит от туризма, больше производит и лучше справилась с эпидемией, что позволило немцам быстрее испанцев, итальянцев или французов начать возвращение к нормальной жизни. К тому же богатая Германия смогла потратить больше денег на поддержку населения и бизнеса.

Если в целом в 27 странах Евросоюза экономика рухнула на 12%, то Германия сначала отчиталась о падении на 10,1%, а потом пересчитала повнимательнее и во вторник объявила улучшенную оценку - минус 9,7%.

Что выставляет немцев в еще более выгодном свете на фоне обвала в Испании на 18,5% и Великобритании на 20%.

Масштаб дальнейшего восстановления экономики после вирусного шока будет зависеть от того, как власти отреагируют на рост числа заражений, введут ли новый карантин и сохранят ли господдержку занятости на текущем уровне. Пока что немцы решительно настроены не повторять опыт этой весны и не закрываться столь масштабно, а решение продлить господдержку еще на год может быть принято уже во вторник.

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