Видео ⟩ Водитель грузовика не заметил, что толкает по дороге легковушку с людьми

В пятницу в поле зрения камеры патруля Центра надзора за дорожным движением попало ДТП, случившееся на Таллиннской окружной дороге.

«Водитель грузовика, перестраиваясь, не заметил ехавший в соседнем ряду легковой автомобиль и не почувствовал столкновения», - пишет центр на своей странице в Facebook.

В результате грузовик протащил легковую машину несколько сотен метров и ситуацию удалось разрешить только тогда, когда патруль остановил грузовик.

К счастью, никто из людей не пострадал, инцидент ограничился только имущественным ущербом.

Центр надзора за дорожным движением призвал участников дорожного движения не оставаться долгое время в слепой зоне других транспортных средств и следить за дистанцией, особенно в случае больших автомобилей. «У грузовиков больше зеркал, но все-таки может возникнуть ситуация, когда более мелкий автомобиль окажется в "слепой зоне" и останется незамеченным для водителя грузовика».