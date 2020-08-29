Хельме: народ решит, является ли брак союзом между мужчиной и женщиной

В субботу, 29 августа, совет Консервативной народной партии (EKRE) провел заседание в Тюриском центре культуры, в повестке дня были выборы председателя совета партии и доклад лидера партии Мартина Хельме, передает Rus.ERR.
Председателем совета EKRE выбрали депутата парламента Урмаса Рйтельманна, заместителем - Марта Калласа.
Председатель партии Мартин Хельме выступил с политическим заявлением, в котором основное внимание было уделено вопросу брака как фундаментальной ценности семьи.
«Систематические нападки на традиционную модель семьи со стороны крайне левых политических активистов и воодушевляющей их президента Керсти Кальюлайд доказывают, что эта семейная модель нуждается в еще более сильной, последовательной и принципиальной защите. Только народ может определять значение базовых общественных ценностей - вот почему необходимо дать народу право высказаться на референдуме по вопросу, следует ли брак в конституции определять как союз между мужчиной и женщиной», - сказал Хельме.
Совет EKRE считает необходимым в срочном порядке начать подготовку к реализации решения коалиционного договора о проведении осенью 2021 года вместе с выборами в органы местного самоуправления референдума о более точном определении семьи.