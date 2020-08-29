Хельме: народ решит, является ли брак союзом между мужчиной и женщиной

«Систематические нападки на традиционную модель семьи со стороны крайне левых политических активистов и воодушевляющей их президента Керсти Кальюлайд доказывают, что эта семейная модель нуждается в еще более сильной, последовательной и принципиальной защите. Только народ может определять значение базовых общественных ценностей - вот почему необходимо дать народу право высказаться на референдуме по вопросу, следует ли брак в конституции определять как союз между мужчиной и женщиной», - сказал Хельме.