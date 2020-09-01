Приложение для отслеживания контактов с COVID-19 заработало и в Финляндии

Приложение призвано помочь выявлять ближайшие контакты пользователя и предотвратить распространение второй волны коронавируса. Его работа основана на условии соблюдения анонимности пользователей.

Цель Ведомства здравоохранения и социального развития THL – привлечь миллион пользователей в течение первого месяца после запуска приложения.

Koronavilkku собирает информацию о других людях, использующих приложение, с которыми владелец телефона находился на расстоянии не более двух метров в течение как минимум 15 минут. Это считается границами воздействия коронавируса.

– Если у человека, отвечающего этим условиям, выявят коронавирус, он может сообщить об этом через приложение. В этом случае те, кто встречался с ним в течение предыдущих трёх недель и, таким образом, подвергся риску заражения, получат информацию об этом на свой телефон, – описывает Ристо Кайкконен, директор по вопросам здравоохранения и социального обеспечения из компании-разработчика Solita.

Ни приложение, ни власти не контролируют решения подвергшегося риску заражения человека, поэтому эффективность приложения во многом зависит от сознательности граждан.