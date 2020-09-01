Видео ⟩ Лукашенко о смене власти: это будет резня

Он считает, что его поддерживают миллионы людей, а приход к власти других сил угрожает целостности Республики Беларусь: «Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят: "Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть". Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло на Украине, это будет цветочки».