Фото ⟩ Каламая сто лет назад: квартира в подвале за два десятка яиц в месяц

Каламая в течение последних лет считается престижным и популярным районом Таллинна. Но жизнь здесь не всегда казалась малиной, а домики не были такими красивыми и разноцветными, как сегодня, вздыхает Kodustiil.
В 1930-е годы прошлого века нетрудоспособная женщина платила 250 марок в месяц за квартиру в подвале. Если учесть, что тогда одно куриное яйцо стоило 11,5 марок, то эта квартирантка платила за жилье 21,7 яйца в месяц. Жизнь в темном и сыром подвале определенно была не из приятных. В то время оспа, ангина, скарлатина, коклюш и корь были обычным явлением. Да и антисанитарные условия, конечно, не способствовали укреплению здоровья.
Неизвестно, сколько времени эта женщина прожила в каламаяском подвале. Дома, где она жила, давно нет. Единственное воспоминание - эта черно-белая фотография, проливающая свет на жизнь наиболее уязвимых слоев общества в первые годы Эстонской республики.
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