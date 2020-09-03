Фото ⟩ Каламая сто лет назад: квартира в подвале за два десятка яиц в месяц

В 1930-е годы прошлого века нетрудоспособная женщина платила 250 марок в месяц за квартиру в подвале. Если учесть, что тогда одно куриное яйцо стоило 11,5 марок, то эта квартирантка платила за жилье 21,7 яйца в месяц. Жизнь в темном и сыром подвале определенно была не из приятных. В то время оспа, ангина, скарлатина, коклюш и корь были обычным явлением. Да и антисанитарные условия, конечно, не способствовали укреплению здоровья.