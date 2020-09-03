Напоминаем ⟩ О чем не забыть в конце дачного сезона

Дом, участок c садом или цветником и даже пруд с рыбками пора готовить к окончанию летнего дачного сезона. InMyRoom рассказывает, как сделать это правильно и ничего не упустить.
Наши советы в первую очередь для тех, кто проводит на природе лето, а не живет в загородном доме постоянно. Начался новый учебный год и деловой сезон в городе — пора оставить дачу до будущего лета. Составим список дел и расскажем, как сделать всё грамотно.
- Собираем все, что годится на компост. А это не только сухие стебли и листва, но и ягоды или овощи, которые не успеют созреть до холодов. Удобнее всего — измельчить все сразу и, если не утеплить емкость для компоста, то хотя бы укрыть ее на зиму.
- Поздние многолетники обрезаем и укрываем от будущих морозов. Георгины и гладиолусы выкапываем примерно через месяц после цветения. Тюльпаны и гиацинты, наоборот, сажаем с осени.
Обрезаем деревья и фруктовые кустарники. Не забываем про обработку от вредителей — ее проводят после листопада и сбора плодов. Убираем падалицу, чтобы вредители не плодились в ней, а также зараженную листву: на органические удобрения их пускать нельзя.
Сливаем воду из отопительной системы и водопровода. При автономной подаче воды снимаем и консервируем насосы. Освобождаем от воды лейки, бочки, ведра. Их лучше спрятать в сарай или хотя бы под навес, как минимум — перевернуть вверх дном. Шланги сматываем и убираем вместе с насадками.
Отключаем электричество полностью, как только закончатся работы с использованием электроприборов, либо вынимаем вилки из розеток и гасим везде свет. Топливо из бензиновых двигателей триммеров, пил и другого садового и строительного инструмента сливаем или полностью вырабатываем.
скриншот с сайта inmyroom.ru
И еще пять советов на всякий случай
- В последние часы перед отъездом можно покрасить или покрыть лаком деревянные поверхности в доме и на веранде, которые требуют обновления и защиты.
- Если есть возможность, положите на участке недалеко от калитки - чтобы можно было достать через забор - жидкие ключи для замерзшего замка или лопатку для откапывания входа.
- Ломик или топор, припрятанные у дома, помогут справиться с разбухшей или перекосившейся за зиму дверью.
- Запас сухих дров, щепа и спички у камина или печи порадуют теплом сразу после приезда будущей весной.
- Подумайте, что еще вам может пригодиться, — потом похвалите себя за предусмотрительность.
Это только крошечная часть советов, которые вам пригодятся перед расставанием с любимой дачей на зиму. Остальные советы находятся ЗДЕСЬ!