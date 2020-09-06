В мире отмечен рекордный прирост числа заражений коронавирусом

В мире отмечен рекордный суточный прирост числа диагностированных случаев заражения коронавирусом SARS-Cov-2, сообщает в воскресенье, 6 сентября, университет Джона Хопкинса мировую статистику. За 24 часа выявили 304 626 инфицированных. Предыдущий рекорд был поставлен 14 августа, когда за сутки прирост составил 304 351 зараженных, передает Deutsche Welle.
При этом число фиксируемых в сутки смертельных случаев сократилось почти вдвое. Если 14 августа скончались 10 135 инфицированных больных, то за истекшие 24 часа в мире умерли 5637 человек.
С начала пандемии вирус был диагностирован у 26 882 530 человек (данные актуализированы на момент публикации), 879 580 человек скончались от заболевания COVID-19, вызванного вирусом.
Больше всего зараженных и смертельных случаев в США: у 6,2 млн человек диагностировали коронавирус и 188,5 тысячи скончались. На втором месте - Бразилия, где 4,1 млн случаев заражения и умерли уже 126,2 тысячи человек. Далее, Индия, где также более 4,1 млн заражений, 70,6 тысячи смертей. При этом, в Индии резко растет ежедневный прирост числа заболевших.
Россия на четвертом месте по числу инфицированных, их более миллиона человек, и на 12-м месте, по официальной статистике, по числу скончавшихся - 17 820 заболевших умерли.