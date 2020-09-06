В мире отмечен рекордный прирост числа заражений коронавирусом

При этом число фиксируемых в сутки смертельных случаев сократилось почти вдвое. Если 14 августа скончались 10 135 инфицированных больных, то за истекшие 24 часа в мире умерли 5637 человек.

С начала пандемии вирус был диагностирован у 26 882 530 человек (данные актуализированы на момент публикации), 879 580 человек скончались от заболевания COVID-19, вызванного вирусом.

Больше всего зараженных и смертельных случаев в США: у 6,2 млн человек диагностировали коронавирус и 188,5 тысячи скончались. На втором месте - Бразилия, где 4,1 млн случаев заражения и умерли уже 126,2 тысячи человек. Далее, Индия, где также более 4,1 млн заражений, 70,6 тысячи смертей. При этом, в Индии резко растет ежедневный прирост числа заболевших.