Министры здравоохранения ЕС: карантин надо сократить с 14 до десяти дней

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сказал немецкому общественно-правовому вещанию ARD, что во время видеоконференции с коллегами прозвучало единое мнение относительно требования соблюдения карантина для прибывающих из регионов с повышенной опасностью заражения: карантин надо сократить до десяти дней, передает Rus.ERR.

Можно ли сократить карантин до пяти дней в случае негативного результата теста на коронавирус, пока обсуждается.

По словам Шпана, вполне вероятно, что Германия перейдет на десятидневный карантин, а если тест на коронавирус будет отрицательным, то карантин могут сократить до пяти дней.

Ведущий вирусолог Германии Кристиан Дростен добавил, что инфекционный период начинается за два дня до появления симптомов и заканчивается спустя четыре-пять дней после появления симптомов, поэтому 14-дневный карантин нецелесообразен.