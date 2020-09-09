Ср, 9.09.2020
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Яна Тоом

Видео ⟩ Криштиану Роналду преодолел отметку в 100 голов за сборную Португалии

Оба гола провел Роналду, они стали его 100-м и 101-м в составе португальской сборной

ФОТО: TT NEWS AGENCY/via REUTERS

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду открыл счет второй сотне голов, проведенных в составе национальной команды.

В матче Лиги наций УЕФА против Швеции в Стокгольме Португалия добилась победы со счетом 2:0. Оба гола провел Роналду, они стали его 100-м и 101-м в составе португальской сборной. Игра прошла во вторник вечером.

100-й гол Роналду за сборную

Роналду – первый европейский и второй в мире футболист, превысивший отметку в 100 голов за свою сборную. Лидирует по этому показателю Али Даеи, забивший 109 мячей в составе сборной Ирана в период с 1993 по 2006 годы.

Первый гол за сборную Португалии Роналду провел летом 2004 года в ворота сборной Греции на групповом этапе домашнего чемпионата Европы.

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