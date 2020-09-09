Видео ⟩ Криштиану Роналду преодолел отметку в 100 голов за сборную Португалии

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду открыл счет второй сотне голов, проведенных в составе национальной команды.
В матче Лиги наций УЕФА против Швеции в Стокгольме Португалия добилась победы со счетом 2:0. Оба гола провел Роналду, они стали его 100-м и 101-м в составе португальской сборной. Игра прошла во вторник вечером.
100-й гол Роналду за сборную
Never ceases to amaze...— That Stat Football (@That_Stat_) September 8, 2020
Just keeps going ⚽️☄️💥#CristianoRonaldo #SWEPOR #NationsLeague pic.twitter.com/dfs70t8Kvv
Роналду – первый европейский и второй в мире футболист, превысивший отметку в 100 голов за свою сборную. Лидирует по этому показателю Али Даеи, забивший 109 мячей в составе сборной Ирана в период с 1993 по 2006 годы.
Первый гол за сборную Португалии Роналду провел летом 2004 года в ворота сборной Греции на групповом этапе домашнего чемпионата Европы.