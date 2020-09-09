Фото ⟩ В Кристийне приняты меры для борьбы с водителями-лихачами

Нынешним летом на внутриквартальных улицах столичного района Кристийне были сооружены десять асфальтобетонных дорожных возвышений для снижения скорости дорожного движения. В трех случаях речь идет о перекрестках с приподнятым уровнем дорожного покрытия. Искусственные возвышения получили улицы Моони, Сеэби, Лыокесе, Вястрику и Лайне, реконструированные перекрестки находятся на пересечениях улицы Кянну с улицами Ряста, Вырсе и Каяка.
«К нам поступают жалобы о том, что, к сожалению, по-прежнему имеются нерадивые водители, которым недостаточно ограничительных дорожных знаков, и подобные возвышения являются одной из возможностей борьбы с лихачами. Несоблюдение скоростного режима на небольших улицах действительно является усиливающейся проблемой в нашем районе, и дорожный хулиган представляет опасность как для самого себя, так и для других. Уличная сеть в кварталах частных домов в Кристийне довольно плотная, где в любой момент из-за угла может навстречу попасться автомобиль, велосипедист или пешеход, которых превышающий скорость водитель не успеет заметить. Мы надеемся, что от таких возвышений будет прок, и они способствуют предупреждению происшествий», - отметил старейшина Кристийне Яанус Рийбе, добавив, что все возвышения были сооружены в сотрудничестве с местными жителями, которые круглогодично направляют в Управу свои предложения о том, где их следовало бы возвести.
Искусственные возвышения были построены по заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна фирмой AS TREV Nord. В общей сложности на улицах Таллинна построены 87 асфальтобетонных возвышений дорожного полотна.
Местоположение новых дорожных возвышений в Кристийне:
1. Перекресток улиц Кянну и Ряста
2. Перекресток улиц Кянну и Вырсе
3. Перекресток улиц Кянну и Каяка
4. ул. Моони, 5
5. ул. Сеэби, 36c
6. ул. Лыокесе, 7
7. ул. Вястрику, 40
8. ул. Лайне, 6
9. возле перекрестка улиц Лайне и Вирве
10. ул. Лайне, 20