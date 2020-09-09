Фото ⟩ В Кристийне приняты меры для борьбы с водителями-лихачами

«К нам поступают жалобы о том, что, к сожалению, по-прежнему имеются нерадивые водители, которым недостаточно ограничительных дорожных знаков, и подобные возвышения являются одной из возможностей борьбы с лихачами. Несоблюдение скоростного режима на небольших улицах действительно является усиливающейся проблемой в нашем районе, и дорожный хулиган представляет опасность как для самого себя, так и для других. Уличная сеть в кварталах частных домов в Кристийне довольно плотная, где в любой момент из-за угла может навстречу попасться автомобиль, велосипедист или пешеход, которых превышающий скорость водитель не успеет заметить. Мы надеемся, что от таких возвышений будет прок, и они способствуют предупреждению происшествий», - отметил старейшина Кристийне Яанус Рийбе, добавив, что все возвышения были сооружены в сотрудничестве с местными жителями, которые круглогодично направляют в Управу свои предложения о том, где их следовало бы возвести.