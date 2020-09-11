Автомобильный рынок Эстонии пережил самый большой спад за десятилетие

Автомобильный рынок Эстонии в этом году пережил самый большой за последнее десятилетие спад: в апреле достигув дна падением примерно на 65%, рынок затем немного восстановился, продемонстрировав в июле падение всего на 15%, однако последние августовские результаты снова не обещают ничего хорошего, а общий рост неопределенности может вынудить потенциальных покупателей автомобилей отложить свою покупку на будущее, сообщила в пятницу пресс-служба SEB Liising.
Год начался отлично, говорится в пресс-релизе. Показатели продаж новых легковых автомобилей в январе и феврале обещали еще один хороший год, при этом первоначальные прогнозы обещали умеренный рост. Однако с марта все изменилось, и следующие несколько месяцев показали снижение более чем на 60%. Авторынок моментально отреагировал на введение чрезвычайного положения, и продажи прекратились буквально в одно мгновение. Таким образом, вероятно, неудивительно, что в качестве решения ситуации многие рассматривали в первую очередь окончание чрезвычайного положения, что могло бы хотя бы поначалу обещать возможное восстановление.
Так же быстро, как рынок отреагировал в марте, произошли быстрые и на этот раз положительные изменения в июне. Были продолжены отложенные сделки, а объем заявок на покупку и лизинг новых автомобилей вернулся на уровень, сопоставимый с прошлым годом.
Столь серьезные изменения рынка за последние шесть месяцев значительно усложнили жизнь продавцов автомобилей. Однако даже этот период не ударил по всем участникам рынка одинаково, и даже в этом кризисе есть свои победители и проигравшие. Согласно статистике банка SEB, больше всего снизилась потребительская уверенность физических лиц и малого бизнеса, в то время как крупные предприятия продолжали работу в обычном режиме даже во время кризиса. Среди меньше других пострадавших от кризиса сельскохозяйственный сектор и предприятия, производящие и продающие товары первой необходимости. Наибольший удар пришелся на всю сферу, связанную с туризмом, проживанием и общественным питанием, спад в ней наблюдается до сих пор.
Однако нестабильная ситуация на рынке не изменила условий финансирования клиентов, и банк по-прежнему готов финансировать покупку автомобилей, а также вести переговоры с клиентами, которым необходим платежный отпуск. По состоянию на сентябрь количество платежных отпусков SEB Liising сократилось до нескольких десятков, что банк считает очень хорошим показателем финансовой безопасности.
Лето было хорошим для наших клиентов- большинство оформленных платежных отпусков закончились, а количество новых заявлений на платежные отпуска сократилось почти до нуля. В то же время, поскольку в отношении будущего все еще остается некоторая неуверенность, нужно быть готовыми быстро реагировать на дальнейшие изменения рынка.
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