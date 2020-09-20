Галерея ⟩ Смотрите, что достали водолазы с морского дна в гавани Ноблесснер

Вчера состоялся Всемирный день чистоты, который проводится почти в 180 странах мира. В Эстонии в его рамках также прошли различные мероприятия: например, водолазы очистили акваторию порта Ноблесснер от мусора, пишет Elu24.
Смотрите в галерее, что достали ныряльщики с морского дна!
На веб-сайте Всемирного дня чистоты говорится, что в этом году на него в Эстонии зарегистрировалось более 30 000 человек, в том числе более 20 000 школьников и 6000 воспитанников детских садов.
Впервые международный день чистоты прошел в сентябре 2018 года.