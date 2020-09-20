Вс, 20.09.2020
«Где они?» - недоумевают туристы на всех языках, на которых общались персонажи «Довода», и еще на многих. «Снесены по настоянию ряда альтернативно одаренных политиков». Борис Тух
Борис Тух
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  • Смотрите, что достали водолазы с морского дна в гавани Ноблесснер

Галерея ⟩ Смотрите, что достали водолазы с морского дна в гавани Ноблесснер

Вчера состоялся Всемирный день чистоты, который проводится почти в 180 странах мира. В Эстонии в его рамках также прошли различные мероприятия: например, водолазы очистили акваторию порта Ноблесснер от мусора, пишет Elu24.

Смотрите в галерее, что достали ныряльщики с морского дна!

На веб-сайте Всемирного дня чистоты говорится, что в этом году на него в Эстонии зарегистрировалось более 30 000 человек, в том числе более 20 000 школьников и 6000 воспитанников детских садов.

Впервые международный день чистоты прошел в сентябре 2018 года.

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