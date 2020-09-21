Еще у 18 жителей Эстонии диагностирован COVID-19
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1 575 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 18 проб.
Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Ида-Вирумаа и Харьюмаа, где заразилось по пять человек. В Вырумаа добавилось четыре, в Ляэнемаа и Вильяндимаа — по одному новому случаю. Еще в двух случаях место жительство больного в Регистре народонаселения не указано.
Из пяти новых случаев в Харьюмаа (четвре в Таллинне) в двух случаях речь идет о тесном контакте с носителями вируса. Обстоятельства других случаев заражения сейчас устанавливаются.
В трех случаях, установленных с 19 по 20 сентября, вирус был привезен из-за рубежа Украины, Польши и Чехии, в десяти случаях заражение произошло при тесном контакте с инфицированными.
Всего под наблюдением Пыхьяского регионального отделения находитчя четыре активных очага, из которых с очагом Gourmet Coffee, то есть вспышкой после празднования дня рождения в Кадриорге связано 26 человек, с Таллиннским детсадом «Мянни» – десять человек. По состоянию на сегодняшнее утро к очагу Ляэнемереской гимназии относятся 16 заболевших человек. Сегодня утром добавилась еще одна вспышка на рабочем месте, заразились пять человек.
Всего под наблюдением Пыхьяского отделения Департамента здоровья находится 1886 человека, из которых 205 больны.
Из пяти новых случаев, диагностированных в Ида-Вирумаа, один связан с тесным контактом с ранее инфицированными людьми, а обстоятельства остальных заражений все еще выясняются. Всего в Идаском регионе четыре активных очага: шесть человек связаны с очагом на рабочем месте в Кохтла-Ярве, 11 человек имеют отношение к очагу на рабочем месте в Силламяэ (количество скорректировано). По состоянию на сегодняшнее утро с очагом в кругу знакомых связано 29 больных. В основной школе Таммику к очагу имеют отношение 11 человек. Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 690 человека, из которых заболели 145.
Одном случае, зарегистрированном в Вырумаа, речь идет о близком контакте с инфицированным, в трех случаях источник заражения устанавливается. В настоящий момент в Лыунаском регионе три вспышки — день рождения в Выру (22 человека) и путешествие в Италию (девять больных), похороны (11 человек). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с распространением коронавируса находятся 142 человека, из которых заболел 41.
В случае Ляэнемаа речь идет о сотруднике Оруского дома призрения, круг общения этого человека устанавливается. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения 48 человек, из них заразились восемь.
Департамент здоровья подчеркивает: поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей. Часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают. Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.
Участникам мероприятий непременно стоит установить на свои телефоны приложение HOIA, которое помогает более точно устанавливать возможные близкие контакты.
Госпитализированы 22 человека
По состоянию на утро 21 сентября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализировано 22 человека, три пациента находятся на искусственной вентиляции легких. За сутки никого не выписали, одного человека перевели из Ида-Вируской центральной больницы в другое медучреждение. Новых историй болезни открыто не было.
На сегодня в больницах завершено 433 случая заболевания COVID-19 у 420 человек.
По состоянию на 21 сентября выздоровели 2 379 человек. Из них истории болезни 1 819 человек (76,5%) завершены, у 560 человек (23,5%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 30,85.
Всего в Эстонии сделано более 189 000 первичных тестов, из них 2941 , т.е. 1,55 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Как остановить распространение коронавируса?
- Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.
- В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
- По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
- Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
- Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
- Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
- Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
- При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
- Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.