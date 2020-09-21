Еще у 18 жителей Эстонии диагностирован COVID-19

Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Ида-Вирумаа и Харьюмаа, где заразилось по пять человек. В Вырумаа добавилось четыре, в Ляэнемаа и Вильяндимаа — по одному новому случаю. Еще в двух случаях место жительство больного в Регистре народонаселения не указано.

Из пяти новых случаев в Харьюмаа (четвре в Таллинне) в двух случаях речь идет о тесном контакте с носителями вируса. Обстоятельства других случаев заражения сейчас устанавливаются.

В трех случаях, установленных с 19 по 20 сентября, вирус был привезен из-за рубежа Украины, Польши и Чехии, в десяти случаях заражение произошло при тесном контакте с инфицированными.

Всего под наблюдением Пыхьяского регионального отделения находитчя четыре активных очага, из которых с очагом Gourmet Coffee, то есть вспышкой после празднования дня рождения в Кадриорге связано 26 человек, с Таллиннским детсадом «Мянни» – десять человек. По состоянию на сегодняшнее утро к очагу Ляэнемереской гимназии относятся 16 заболевших человек. Сегодня утром добавилась еще одна вспышка на рабочем месте, заразились пять человек.

Всего под наблюдением Пыхьяского отделения Департамента здоровья находится 1886 человека, из которых 205 больны.

Из пяти новых случаев, диагностированных в Ида-Вирумаа, один связан с тесным контактом с ранее инфицированными людьми, а обстоятельства остальных заражений все еще выясняются. Всего в Идаском регионе четыре активных очага: шесть человек связаны с очагом на рабочем месте в Кохтла-Ярве, 11 человек имеют отношение к очагу на рабочем месте в Силламяэ (количество скорректировано). По состоянию на сегодняшнее утро с очагом в кругу знакомых связано 29 больных. В основной школе Таммику к очагу имеют отношение 11 человек. Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 690 человека, из которых заболели 145.

Одном случае, зарегистрированном в Вырумаа, речь идет о близком контакте с инфицированным, в трех случаях источник заражения устанавливается. В настоящий момент в Лыунаском регионе три вспышки — день рождения в Выру (22 человека) и путешествие в Италию (девять больных), похороны (11 человек). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с распространением коронавируса находятся 142 человека, из которых заболел 41.

В случае Ляэнемаа речь идет о сотруднике Оруского дома призрения, круг общения этого человека устанавливается. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения 48 человек, из них заразились восемь.

Департамент здоровья подчеркивает: поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей. Часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают. Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.

Участникам мероприятий непременно стоит установить на свои телефоны приложение HOIA, которое помогает более точно устанавливать возможные близкие контакты.

Госпитализированы 22 человека