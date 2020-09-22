В Эстонии выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Ида-Вирумаа, где заразилось 15 человек. В Хаарьюмаа добавилось 14, в Ярвамаа, Вырумаа и Тартумаа по одному новому случаю. Еще в четырех случаях место жительства больного в Регистре народонаселения не указано.

Из 14 новых случаев в Харьюмаа (десять в Таллинне) в одном случае речь идет о привезенном из Польши вирусе и в четырех случаях - о тесном контакте с носителями вируса. Обстоятельства других случаев заражения сейчас устанавливаются.

В четырех случаях, установленных с 20 по 21 сентября, заражение произошло при тесном контакте с инфицированными.

Всего под наблюдением Пыхьяского регионального отделения находится четыре активных очага, из которых с очагом Gourmet Coffee, то есть вспышкой после празднования дня рождения в Кадриорге, связано 26 человек, с Таллиннским детсадом «Мянни» – десять человек, со вспышкой на рабочем месте — шесть человек. По состоянию на сегодняшнее утро к очагу Ляэнемереской гимназии относятся 17 заболевших человек.

Всего под наблюдением Пыхьяского отделения Департамента здоровья находится 1844 человека, из которых 211 больны.

Из 15 новых случаев, диагностированных в Ида-Вирумаа, десять связаны с тесным контактом с ранее инфицированными людьми, а обстоятельства остальных заражений все еще выясняются. Всего в Идаском регионе четыре активных очага: семь человек связаны с очагом на рабочем месте в Кохтла-Ярве, 11 человек имеют отношение к очагу на рабочем месте в Силламяэ. По состоянию на сегодняшнее утро с очагом в кругу знакомых связано 29 больных. В основной школе Таммику к очагу имеют отношение 11 человек. Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 784 человека, из которых заболели 148.

В одном случае, зарегистрированном в Вырумаа, речь идет о сотруднике Выруской горуправы, в Тартумаа заболел сотрудни детсада, обстоятельства этих заражений еще устанавливаются.

В настоящий момент в Лыунаском регионе три вспышки — день рождения в Выру (22 человека) и путешествие в Италию (девять больных), похороны (11 человек). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с распространением коронавируса находятся 157 человек, из которых заболели 36.

Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения 87 человек, из них заразились восемь.

Департамент здоровья подчеркивает: поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей. Часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают. Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.

Участникам мероприятий непременно стоит установить на свои телефоны приложение HOIA, которое помогает более точно устанавливать возможные близкие контакты.

Госпитализированы 32 человека

По состоянию на утро 22 сентября в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализировано 32 человека, три пациента находятся на искусственной вентиляции легких. За сутки никого не выписали. Новых историй болезни открыто не было.