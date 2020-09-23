Красивая жизнь ⟩ В Таллинне проданы квартиры стоимостью более миллиона евро

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман отметил: хотя в экономической среде сложилась достаточно тревожная обстановка, деньги в мире все еще не закончились.

«Более того, многие состоятельные люди в период всемирной пандемии стали рассуждать, что живем только один раз, поэтому не стоит бояться тратить крупные суммы и в нестабильные времена, – объяснил он. – В августе нынешнего года в Старом городе Таллинна на улице Лай была куплена квартира класса люкс площадью более 200 м² почти за 1,2 миллиона евро. Примерно столько же стоила проданная в августе квартира на улице Тобиаса в Кадриорге. Известно и о подобной сделке, совершенной в сентябре».

«У обычного человека такие сделки могут вызвать раздражение или даже неприязнь, однако очень состоятельные люди опасаются наступления еще большего кризиса и испытывают серьезное беспокойство относительно скопившихся на их счетах денег. По этой причине более надежным способом они считают их вложение, образно говоря, в бетон, поскольку банковские вклады имеют государственную гарантию лишь в ограниченном размере», – продолжил Сооман.

«С феноменом подобного рода мы сталкиваемся не только в секторе недвижимости. По той же причине длительный подъем наблюдался и на биржах, а в недавно открытом в Эстонии представительстве Ferrari за две недели продаж был выполнен годовой план. Страх в некоторой степени начал руководить жизнью, как будто завтрашний день может и не наступить», - сказал Пеэп Сооман.