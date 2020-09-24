Смотрите трейлер ⟩ Новый документальный фильм о гибели парома «Эстония» обещает крупные разоблачения

В разосланном на прошлой неделе пресс-сообщении, Discovery утверждает, что хотя на борту утонувшего 28 сентября 1994 года «Эстонии» погибли 852 человека, споры о причинах катастрофы продолжаются, а останки парома так и не были изучены до конца.

«Документальный сериал создан, опираясь на работу журналистов, в ходе которой мы проинтервьюировали невероятное количество первичных источников, которые напрямую связаны с катастрофой. Многие источники никогда прежде не рассказывали свою историю в СМИ», - говорит в пресс-сообщении режиссер фильма Хендрик Эвертссон.

По его словам, в ходе своего расследования команда фильма еще сильнее убедилась в том, что обеспокоенность, которую испытывают пережившие катастрофу люди и родственники погибших, оправдана.

«Больше всего нашего внимания было сосредоточено на выводах о том, как и почему „Эстония“ утонул – и нам было крайне важно изучить этот вопрос как можно ближе. Этим документальным сериалом мы хотим пролить свет на то, что действительно произошло с „Эстонией“, и дать как можно больше ответов столкнувшихся с этим делом людей, что в свою очередь может помочь безопасности на море по всему миру», - продолжает Эвертссон.

Кроме интервью с родственниками погибших и выжившими сериал содержит материалы погружения к останкам. «Одно из исследований, которое съемочная команда сделала, была запись кадров останков, особенно тех частей, которые прежде не документировались. Это решение тщательно обдумывались работники по этики и праву, а также заказчик – канал Discovery в Норвегии», - объяснила в пресс-сообщении директор по связям с общественностью шведского канала Discovery Джессика Линнман.

По ее словам, речь идет о чувствительном вопросе из-за действующего вокруг останков могильного покоя, хотя, по оценке съемочной группы, совершенно неизбежно и оправданно с точки зрения журналистики осмотреть состояние останков при помощи робота. «У данного дела имеется большой общественный интерес, это был единственный способ определить, можно ли доверять имеющемуся сейчас официальному объяснению, или есть обстоятельства, которые общественности раскрыты не были».

Паром «Эстония» утонул в Балтийском море в ночь на 28 сентября 1994 года. На борту судна находились 989 человек, 137 из которых были спасены, 852 погибли.