В России не будут вводить дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

«Мы констатируем определенный рост числа инфицированных. Вместе с тем ранее предпринятые меры по мобилизации — и городской в Москве, и в регионах — системы здравоохранения позволяют гораздо в более контролируемом режиме держаться на фоне вот этих проявлений пандемии», — рассказал Дмитрий Песков РИА Новости.

При этом он отметил, что в настоящее время о дополнительных ограничениях речи не идет и более серьезных запретов для экономики пока не потребуется.

По данным оперативного штаба, в России зафиксирован максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом — более 7200 новых случаев. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 1 560 инфицированных. Мэр столицы Сергей Собянин объявил, что с 28 сентября людям старше 65 лет рекомендовано не посещать людные места, а компаниям по возможности перевести сотрудников на удаленку.