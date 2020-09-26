Фото: вещи из IKEA, которые можно продать за тысячи евро

Увы, стеллаж BILLY, кресло POENG и каркас для кровати МАLM хоть и стали классикой, но цену свою не изменили. Но возможно, что-то из этого списка вы можете найти на блошином рынке где-нибудь в Гётеборге или в таллиннском магазине товаров повторного использования.

Винтажное кресло

ФОТО: Ikea

Редкий экземпляр. Кресло было выпущено во время Второй мировой войны, через год после создания IKEA. Поэтому вряд ли вы найдете его у себя дома, хотя если вдруг – сможете купить вместо него небольшую квартиру.

Стоимость: 52 000 евро.

Тиковая книжная полка и шкаф для кабинета

ФОТО: Ikea

Мебель из 70-х годов прошлого века — еще более редкая, чем предыдущее кресло.

Стоимость: до 3 200 евро.

Стул Vilbert от дизайнера Инвара Пантона

ФОТО: Ikea

В 1993 году основатель компании Инвар Кампрад попросил датского дизайнера Пантона разработать какой-нибудь предмет мебели. Результатом стал этот красочный стул. Изначально он продавался за 70 евро, а теперь стоит в десять раз больше.

Стоимость: до 735 евро.

Оливковые кресла от Эрика Верца

ФОТО: Ikea

Впишутся в любой современный интерьер. Авторский дизайн и причудливая форма помогли им заслужить такую цену.

Стоимость: 1560 евро.

Кресла от Карин Мобринг

ФОТО: Ikea

Если бы эти кресла из стали и кожи продавались в IKEA сейчас, они бы стоили в десять раз дешевле – весьма дорогостоящими их сделало время.

Стоимость: около 900 евро.

Керамика Nejlika

ФОТО: Ikea

Поройтесь в кухонных шкафах – вдруг у вас есть посуда Nejlika, которая продавалась в конце 90-х? Изначально она стоила около 15 евро, а теперь вы можете выручить за нее почти в десять раз больше.

Стоимость: 1200 евро.

Откуда такие цены?