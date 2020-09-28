Что делать с жильем в пустеющих городах?

Из-за большого избытка квартир и предложения, превышающего спрос, их рыночная цена упала настолько, что владельцам неразумно вкладывать туда деньги. По состоянию на первый квартал 2020 года в собственность государства было передано 312 квартирных собственности, большая часть которых находится в Ида-Вирумаа.

Жителям пустеющего многоквартирного дома становится все труднее содержать дом в удовлетворительном техническом состоянии и обеспечивать жизненно важные услуги. Также в условиях сокращающегося бюджета местное самоуправление не может поддерживать в порядке все улицы и городскую инфраструктуру.

Пока в Эстонии есть понимание, что развитие жилищного сектора определяется рынком. В районах с сокращающимся населением, где наблюдается явный сбой рынка, роль местного самоуправления, безусловно, должна возрасти. Решительное вмешательство местного самоуправления неизбежно для уравновешивания рынка недвижимости и реорганизации жилой среды в соответствии с потребностями жителей.

В рамках пилотного проекта Министерство финансов совместно с партнерами в трех местных самоуправлениях, обозначили в Валга, Кохтла-Ярве и Люганузе проблему недоиспользования жилищного фонда и спрогнозировали опустение квартир на основе прогнозов численности населения. Полученная картина и будущие сценарии ясно показывают, что определенная часть застроенной среды выйдет из эксплуатации. Никому не нравится город или поселок с разрушающейся инфраструктурой и большим количеством заброшенных зданий.

В пилотном проекте мы протестируем новые решения как для анализа пространственного сокращения, переселения жителей из полупустых многоквартирных домов, так и решения вопросов собственности. Целью является разработка необходимых инструментов, руководств и предложений по дополнительным мерам поддержки, которые помогут местным самоуправлениям предотвратить необратимые процессы и адаптировать местную жилую среду обитания в нужном направлении. Руководство для местных самоуправлений по проведению анализа пространственного сокращения находится на стадии подготовки.

Анализы сокращения также позволят государственным и местным органам власти получить значительно более точное представление о том, где и какая поддержка требуется. Важно собирать лучшие методы и делиться опытом. Однако реалистичный план адаптации к сокращению необходим прежде всего для самого местного самоуправления, и в его подготовке должны принимать обязательное участие представители местной общины. Это поможет распространить информацию среди населения, привлечь его и облегчить принятие трудных, но необходимых решений. К этому плану также прилагается инвестиционный план по улучшению качества жилой среды в местных центрах. Качественная, обновленная до правильного масштаба жилая среда – непременное условие для привлечения новых жителей.

Во-вторых, мы занялись переселением жителей из полупустых многоквартирных домов и решением вопросов собственности. Цель состоит в том, чтобы предоставить жителям пустующих жилых домов лучшую жилую площадь в жизнеспособном доме и получить пустой многоквартирный дом полностью в собственность самоуправления. В Кивиыли последние жители двух многоквартирных домов на 44 квартиры на данный момент были переселены с помощью волостной управы Люганузе. Это дало бесценный опыт для более эффективной организации эмоционально чувствительного и сложного процесса.

В дискуссиях по поводу пустеющих многоквартирных домов звучало мнение, что собственность человека неприкосновенна, и возможности что-либо сделать мало. Если заброшенный многоквартирный дом представляет прямую угрозу безопасности других жителей и отрицательно влияет на весь город, в интересах самоуправления его приобрести, произвести принудительное отчуждение и снести.

Приобретение должно осуществляться за справедливую и уместную компенсацию. При этом собственник должен учитывать, что расходы на снос здания могут намного превышать его стоимость. Закон о приобретении недвижимости в общественных интересах, принятый в 2018 году, имеет соответствующие основание, и в названном пилотном проекте мы создадим инструменты, позволяющие местным самоуправлениям эффективно применять этот закон. Городские земли, освобожденные от пустующей и опасной застройки, можно благоустроить или найти другие функции для использования публичного пространства.

Самоуправление само должно взять на себя инициативу по адаптации к сокращению. Поскольку большинство самоуправлений готовят новую общую планировку, в ней необходимо учесть это сокращение. Более компактная городская среда предлагает жителям большую ценность как в пространственном отношении, так и в сфере услуг.

«Цель состоит в том, чтобы предоставить жителям пустеющих домов лучшую жилплощадь и передать их полностью во владение самоуправления».