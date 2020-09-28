Фото ⟩ Дом с богатой историей: ремонт в квартире жителя Эстонии привел к необычной находке

Владелец квартиры вызвал полицию, и стражи правопорядка забрали найденные под полом в предбаннике оружие и боеприпасы.

Патронов было 102. Размер револьвера такой, что прекрасно поместится в маленькую женскую руку.

Эгерт Иваск перед покупкой квартиры узнал, что первые владельцы дома были балтийскими немцами.

Пийп и Кооп

Когда перед Второй мировой войной балтийские немцы уехали, этот дом приобрел профессор Тартуского университета, премьер-министр Эстонской Республики и первый государственный старейшина Эстонии (глава эстонского государства и правительства) Антс Пийп (1884–1942) для своей жены Бениты (1902–1990). Позднее в том же доме жил ректор Тартуского государственного университета Арнольд Кооп (1922–1988).

«Кто спрятал это оружие и боеприпасы под полом на чердаке и почему не забрал их, неизвестно», - добавил Иваск.

Квартиру на чердаке сделали 20 лет назад. Ремонт там сейчас продолжится и неудивительно, если найдется еще что-то интересное.

Никелированное оружие

Хранитель фондов музея Академии Сил обороны Эдуард Астель сказал, что речь идет о гражданском оружии типа «Бульдог» или «Велодог», которое было произведено в 1890-1920 гг. Согласно этикетке, найденной там же, патроны 1938 года и подходят для бельгийского парабеллума. Он не исключает вариант, что никелированный маленький револьвер могла носить в ридикюле какая-нибудь дама, например, почему бы и не Бенита Пийп.

Эгерт Иваск хочет после всех необходимых мероприятий со стороны полиции забрать револьвер, чтобы отдать его мастеру привести в порядок. Он хочет сохранить его для потомков, чтобы рассказывать историю, которая сопровождает дом и находку.

ФОТО: Margus Ansu

Полиция забрала оружие и патроны на хранение

Оружие и патроны, найденные в доме на улице Крейцвальди, 2 полицейский патруль забрал и доставил в отделение.

«Согласно Закону об оружии, каждый человек, который найдет потерянное, закопанное, спрятанное или брошенное оружие и боеприпасы, должен немедленно сообщить об этом в полицию и передать ей находку», - сказала представительница Тартуского отделения полиции Тийа Рейметс.

Для передачи находки полиция рекомендует при первой возможности связаться с участковым или позвонить на короткий номер Центра тревоги. После этого полицейский сам приедет за огнестрельным оружием и безопасно доставит его в полицию на хранение.

Если человек обнаруживает нелегальное оружие по месту своего жительства или в другом месте и немедленно уведомляет об этом полицию, у него по прошествии определенного периода появляется право собственности на него . Однако, если оружие хранится неосознанно или намеренно в течение многих лет и передается полиции во время ежегодной кампании по сдаче оружия, у человека нет права собственности на оружие, и оружие утилизируют.