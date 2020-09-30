Гражданина Украины, нарушившего требование самоизоляции, выслали из Эстонии

Полиция выслала из Эстонии гражданина Украины за нарушение обязанности соблюдать самоизоляцию.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, пояснив, что на этой неделе во вторник полиция проводила проверку в Таллиннском порту. В ходе проверки выяснилось, что гражданин Украины 1984 года рождения нарушил как правила краткосрочной работы в Эстонии, так и обязанность соблюдать самоизоляцию. Кроме того, у него не было оснований для поездки из Эстонии в Финляндию.
Как передала Пыхьская префектура, мужчину задержали на 48 часов, его въездную визу в Эстонию аннулировали. Ему было составлено предписание покинуть Эстонию и Шенгенскую зону, а также запретили на один год и три месяца въезжать в ЕС.
В тот же день Пыхьяская префектура провела расследование в отношении гражданина 1972 года, который, как выяснилось, нелегально находился в Эстонии 90 дней. Ему составили предписание покинуть страну и установили запрет на въезд в Эстонию сроком на один год.