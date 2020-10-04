Жительница Кохтла-Ярве: «Разница цен между российскими и эстонскими лекарствами огромная»

Ситуация с лекарствами в Эстонии вызывает много вопросов. Ответы на них попытаются найти ведущие Елена Соломина и Олеся Лагашина, герои и эксперты нового выпуска ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 5 октября, в 20.30.
Жительница Кохтла-Ярве Светлана Монина на цифрах показала, как отличаются цены на самые простые и ходовые лекарства из свободной торговли в Эстонии и России. «Тот же парацетамол, 500 мг, 20 таблеток, у нас они стоят 3.10, а в России они стоят 92 цента. Ибупрофен, 400 мг, 20 таблеток, там стоят 70 центов, а у нас 2.83. Все в два-три-четыре раза дешевле».
Почему так происходит? На этот вопросы ведущие, гости, эксперты и студия попытаются ответить в новом выпуске передачи "Своя правда" под названием "Таблетка от жадности" в понедельник, 5 октября, на телеканале ETV+. Начало передачи в 20:30. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.