Вс, 4.10.2020
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Алексей Навальный
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  • Жительница Кохтла-Ярве: «Разница цен между российскими и эстонскими лекарствами огромная»
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Жительница Кохтла-Ярве: «Разница цен между российскими и эстонскими лекарствами огромная»

Ситуация с лекарствами в Эстонии вызывает много вопросов. Ответы на них попытаются найти ведущие Елена Соломина и Олеся Лагашина, герои и эксперты нового выпуска ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 5 октября, в 20.30.

Жительница Кохтла-Ярве Светлана Монина на цифрах показала, как отличаются цены на самые простые и ходовые лекарства из свободной торговли в Эстонии и России. «Тот же парацетамол, 500 мг, 20 таблеток, у нас они стоят 3.10, а в России они стоят 92 цента. Ибупрофен, 400 мг, 20 таблеток, там стоят 70 центов, а у нас 2.83. Все в два-три-четыре раза дешевле».

Почему так происходит? На этот вопросы ведущие, гости, эксперты и студия попытаются ответить в новом выпуске передачи "Своя правда" под названием "Таблетка от жадности" в понедельник, 5 октября, на телеканале ETV+. Начало передачи в 20:30. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина. 

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