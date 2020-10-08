Керсти Кальюлайд в НАТО: мы не должны снижать свои амбиции в отношении безопасности

«Для людей в Эстонии НАТО лучше всего характеризуется доносящимся из Эмари ревом самолетов, а также служащими в Тапа солдатами со всей их техникой. Оба эти момента важны для Эстонии и для всего сообщества. НАТО на самом деле окружает нас на все 360 градусов. Мы не должны снижать уровень своих амбиций в отношении безопасности, а для этого все члены НАТО должны честно говорить с союзниками о своих проблемах, слушать и стараться понять других. Только тогда мы можем ожидать, что опасности и проблемы северо-востока нашего объединения также найдут понимание у других союзников. Для нас существует одна единая организация НАТО – и в портах Средиземноморья, и в ангарах Эмари», – сказала президент Кальюлайд после встречи.