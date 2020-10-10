Юри Ратас: до сих пор Эстония справлялась с кризисом лучше, чем ожидалось весной

По словам Ратаса, после стремительного экономического спала весной, летом наметились признаки постепенного восстановления экономики. Осенью же число заражений вновь стало расти, и оживление экономики замедлилось.

«Тем не менее до сих пор Эстонии удавалось справляться с кризисом лучше, чем это можно было прогнозировать весной. На уровне государства и общества были предприняты необходимые шаги, однако пока нет причин думать, что возвращение экономики на докризисный уровень будет быстрым. Вполне возможно, что в некоторых секторах стоит ожидать более значительного спада. Вклад государства в обеспечение чувства уверенности, а также стабильного и быстрого экономического роста крайне важен», - сказал Ратас.

Он отметил, что один из приоритетов государственного бюджета на следующий год является система здравоохранения, ее возможность и готовность к преодолению кризиса. Также важным направлением является социальная сфера.