Юри Ратас: до сих пор Эстония справлялась с кризисом лучше, чем ожидалось весной

Председатель Центристской партии Юри Ратас в своем выступлении на собрании совета уполномоченных сказал, что пандемия коронавируса принесла значительные изменения в жизнь как в Эстонии, так и во все мире: «Нам пришлось бороться за здоровье и жизни наших людей и в то же время работать над тем, чтобы поддержать экономику, сохранить рабочие места и оказать помощь предприятиям».
По словам Ратаса, после стремительного экономического спала весной, летом наметились признаки постепенного восстановления экономики. Осенью же число заражений вновь стало расти, и оживление экономики замедлилось.
«Тем не менее до сих пор Эстонии удавалось справляться с кризисом лучше, чем это можно было прогнозировать весной. На уровне государства и общества были предприняты необходимые шаги, однако пока нет причин думать, что возвращение экономики на докризисный уровень будет быстрым. Вполне возможно, что в некоторых секторах стоит ожидать более значительного спада. Вклад государства в обеспечение чувства уверенности, а также стабильного и быстрого экономического роста крайне важен», - сказал Ратас.
Он отметил, что один из приоритетов государственного бюджета на следующий год является система здравоохранения, ее возможность и готовность к преодолению кризиса. Также важным направлением является социальная сфера.
«Большое значение для нас имеет, чтобы у пожилых людей была достойная старость, а их доходы увеличивались. Если в течение десяти лет средняя зарплата выросла почти на 80%, то пенсии менее, чем на 47%. Поэтому мы решили провести внеочередное повышение пенсий – пенсия по старости с апреля вырастет в среднем на 20 евро», - добавил Ратас.