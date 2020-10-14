СМИ: постпреды ЕС согласовали санкции по делу Навального против шести человек и одной организации

По его информации, ограничительные меры будут введены против шести человек и одной организации. Публикация санкционного списка в официальном журнале ЕС ожидается в четверг.

"Постпреды ЕС дали зеленый свет санкциям против шести человек и одной организации из-за причастности к отравлению Навального. Санкции должны быть опубликованы в официальном журнале ЕС завтра", - написал он. Ограничительные меры вступают в силу после публикации в этом журнале.

В понедельник глава МИД Германии Хайко Маас, прибыв в Люксембург на Совет ЕС, заявил журналистам, что ФРГ и Франция совместно выработали варианты ограничительных мер в связи с отравлением Навального и предложат их к рассмотрению на Совете ЕС.

Ранее в октябре французская газета "Монд" со ссылкой на источники сообщала, под санкции могут подпасть девять сотрудников администрации президента РФ и силовых ведомств - предлагается запретить им въезд в Европу и заморозить их активы в ЕС.

6 октября ОЗХО сообщила, что Навальный был отравлен разновидностью нервно-паралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Германия предложила ОЗХО передать эти выводы по всем странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия, сообщили в международной организации.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.