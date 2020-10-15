Макрон заявил, что ЕС не поступится принципами в отношениях с РФ

"Мы провели расследования, которые позволили охарактеризовать то, что произошло, эту попытку убийства. Мы охарактеризовали то, что было агрессией с использованием химического вещества. И мы, европейцы, остаемся приверженными борьбе против химического оружия", - сказал Макрон журналистам в четверг перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе. Его слова приводит "Интерфакс".

Президент Франции отметил, что по-прежнему верит в "путь прозрачного, но требовательного диалога с Россией". "Россия - наш сосед. Россия располагается на этом континенте, но мы не уступим, не откажемся от наших принципов и наших устремлений, особенно когда речь идет о химическом оружии", - заявил Макрон.

Как можно придерживаться принципов в диалоге с тем, кто эти принципы не признает и систематически попирает в течение многих лет, французский президент объяснять не стал.

Международная тематика будет рассматриваться европейскими лидерами на второй день саммита ЕС в пятницу, 16 октября.

Как сообщил 14 октября высокопоставленный чиновник ЕС, участвовавший в подготовке этой встречи на высшем уровне, "некоторые делегации поставили вопросы о Турции, Белоруссии, Нагорном Карабахе, и, конечно, о случае Навального". "Эти вопросы разбирались в основном на Совете по иностранным делам (12 октября. - Прим. "Интерфакса"). Но они будут подняты в конце второго дня (саммита ЕС. - Прим. "Интерфакса")", - сказал еврочиновник.

В ответ на просьбу уточнить, каким образом будет обсуждаться "дело Навального", он дал понять, что оно на этот раз не станет предметом основательных дебатов. "Вопрос с Навальным решался Советом по иностранным делам. Мы не намерены снова заявлять то, что уже было сказано позавчера", - пояснил чиновник ЕС.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил также Le Monde, что принципы взаимодействия с Россией недостаточно четко сформулированы и их придется уточнить. Он напомнил, что один из этих принципов - вести диалог по темам, которые представляют общий интерес. "И моя роль, как в этом, так и в других вопросах, заключается в том, чтобы понять позицию наших собеседников, чтобы прийти к соглашению", - добавил Боррель.

Он указал, что позиция России, в частности, по Украине и ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, с точки зрения Брюсселя "остается недопустимой", однако это не отменяет другие аспекты отношений России и ЕС.

Глава МИД России Сергей Лавров недавно заявил, что Россия будет вынуждена прекратить "общаться" с Евросоюзом, если в этом объединении не понимают необходимости взаимоуважительного диалога с Москвой. Он при этом сослался на то, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что "с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается".