В Литве установлен новый рекорд суточных случаев Covid-19

В Литве за минувшие сутки выявлен 281 новый случай заражения COVID-19, скончались два человека, сообщает в пятницу агентство BNS со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Всего за время пандемии болезнь была выявлена у 7041 человека, из них продолжают болеть 3862, а 3035 - выздоровели. По данным на пятницу, от COVID-19 скончались 112 человек, за сутки - два летальных исхода. В изоляции находятся 34 тыс. 269 человек.

По данным Минздрава Литвы, в больницах на лечении находятся 199 пациентов с COVID-19, 19 из них - в реанимации.

Национальный центр общественного здоровья Литвы в свою очередь сообщил агентству BNS, что один из двух смертельных случаев, которые зафиксировали за минувшие сутки, зарегистрирован в Шяуляйском округе, где скончался человек старше 80 лет, имевший хронические заболевания.

COVID-19 у него был выявлен 24 сентября, он находился на лечении в Отделении ухода и поддерживающего лечения Куршенской больницы.

Второй летальный случай зарегистрирован в Каунасском округе, скончался человек в возрасте старше 70 лет. В этом случае коронавирус был подтвержден 28 сентября, не удалось выявить обстоятельства заражения.

В Эстонии за последние сутки было проведено 1267 первичных тестов на коронавирус, из которых 37 показали положительный результат, сообщил в пятницу департамент здоровья республики.

Общее число инфицированных выросло до 4017 человек. Двухнедельный показатель распространения COVID-19 в Эстонии составил 38,45 новых случаев на 100 тыс. человек.

По состоянию на утро 16 октября, в больницах находится с коронавирусом 35 пациентов, из них один на искусственном вентилировании легких. Летальных исходов за сутки не зафиксировано, общее число умерших после начала эпидемии составило 68 человек.

С начала пандемии в Эстонии было сделано более 240 тыс. первичных тестов на COVID-19, из которых 4017 или 1,67% оказались положительными.

По состоянию на 16 октября, выздоровели 3173 человека. Из них у 2362 (75,3%) завершены истории болезни, у 775 (24,7%) после проведения позитивных тестов прошло более двух недель, и они ожидают подтверждения выздоровления.

В связи с начинающимися в понедельник осенними каникулами премьер-министр Эстонии Юри Ратас призвал не забывать о соблюдении дистанции в многолюдных местах и по возможности избегать заграничных поездок.

"Жители Эстонии, которые планируют приятно отдохнуть во время школьных каникул! Отдыхайте в Эстонии - сейчас все же безопаснее оставаться в нашей живописной стране. Если поездка неизбежна, примите все меры, чтобы вернуться в полном здравии", - сказал глава правительства.

"Будьте бдительны в общественных местах - лучше свести к минимуму тесный контакт с чужими людьми, например, в спа, кинотеатрах, музеях, ресторанах, торговых центрах и общественном транспорте", - призвал Ратас.

Он попросил заболевших не ходить на работу, последовательно соблюдать правила гигиены и прикрывать рот и нос маской в многолюдных помещениях.

В Латвии за прошедшие сутки зарегистрировано 148 новых случаев COVID-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний республики.

Скончался один человек в возрастной группе 30-35 лет. За сутки сделано 4 759 тестов на коронавирус, доля положительных результатов составила 3,1%. В целом с начала пандемии в Латвии проведено 382 тыс. 949 тестов на COVID-19. Заболевание было подтверждено у 3 204 человек, 1 329 человек выздоровели.