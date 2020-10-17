Рекорд с начала пандемии: в Италии за сутки выявили более 10 000 случаев COVID-19

Так, за последние 24 часа выявили 10 тыс. 010 случаев коронавируса, что на 13% выше показателя четверга (8804). В стране зарегистрировано еще 55 летальных исходов.

Таким образом, всего в Италии за время пандемии диагностировали свыше 391 тыс. инфицированных, более 36 тыс. заразившихся скончались.

Минздрав уточняет, что число пациентов в палатах интенсивной терапии стабильно растет. За сутки число таких заболевших увеличилось на 52, теперь этот показатель составляет 638.