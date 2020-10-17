Фото и видео ⟩ В Минске прошли марши женщин и студентов. На родине Лукашенко - провластный автопробег

В субботу, 17 октября, в Минске прошли три акции протеста - "Марш молодости", традиционный женский марш и "Женский демарш", сообщает Tut.by. Также состоялся провластный автопробег, участники которого прибыли в Александрию - на родину Александра Лукашенко.
В "Марше молодости" участие принимали студенты - по данным "Нашей нивы", около 150 человек. Участники акции продвигались к центру Минска, их начали задерживать у станции метро "Площадь Победы".
"Медуза" со ссылкой на правозащитный центр "Весна" сообщает о 30 задержанных. Среди задержанных есть и журналисты изданий Tut.by, Onliner и БелаПАН.
В свою очередь на женском марше, по сообщениям "Белсата", задержаний не было.
Во второй половине дня в Минске также началась вторая женская акция под названием "Женский демарш" - участницы гуляли по проспекту Независимости с цветами в руках, сообщает "Наша нива".
Отметим, что в субботу утром в Минске стартовал провластный автопробег - он двигался в сторону Витебска через малую родину Александра Лукашенко - деревню Александрия.
В свою очередь в субботу вечером на площади Победы собралось несколько десятков человек с государственными флагами и флагами СССР. Они спели песню "Священная война", сообщает Tut.by.