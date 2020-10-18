Швеция меняет стратегию борьбы с пандемией

Такой шаг знаменует собой новый подход к борьбе с вирусом в Швеции, которая решила пойти своим путем, отказавшись от локдауна, пишет Korrespondent.

"Это больше похоже на изоляцию, но на локальную изоляцию", - рассказал газете Telegraph Юхан Нойд, возглавляющий отдел инфекционных заболеваний в Упсале.

Перемены стратегии происходят на фоне второй волны, которая накрыла европейские страны этой осенью. Число случаев новых заражений в ЕС растет очень стремительно и первое место занимает Чехия, которая раньше всех сняла карантин.

Новые правила, которые, как ожидается, вступят в силу в Швеции с понедельника, позволят региональным органам здравоохранения просить граждан избегать общественных мест, таких как торговые центры, музеи, библиотеки, бассейны, концерты и тренажерные залы.