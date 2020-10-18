В Тартумаа погиб съехавший с дороги водитель

Сегодня около 14.40 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Рямси, волость Эльва, легковой автомобиль Saab съехал с дороги. «По предварительным данным, автомобиль Saab двигался по дороге Улила-Выллинге, когда водитель внезапно потерял контроль над своей машиной, съехал с дороги через полосу встречного движения и остановился в густом кустарнике», - сказала аварийный полицейский Тартуского полицейского участка Агнес Тиксон.

36-летний мужчина, управлявший автомобилем, не был пристегнут ремнем безопасности, и в результате аварии он был отброшен на пассажирское сиденье, откуда спасателям пришлось его вырезать. К сожалению, травмы мужчины были настолько серьезными, что он скончался на месте происшествия.

«Пока сложно сказать, какие обстоятельства могли привести к столь трагическим последствиям. Дальнейшее расследование, помимо прочего, должно выяснить, был ли водитель трезвым. Также мы изучаем скорость автомобиля в момент ДТП на участке дороги, где установлено ограничение скорости 90 км/ч », - отметила она.