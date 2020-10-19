Спа-отели надеются заработать во время школьных каникул, но дальнейшие перспективы туманные

Спа-отели от Нарва-Йыэсуу до Курессааре полагают, что наступившая неделя школьных каникул будет для них крайне успешной - жители Эстонии бронировали номера заранее и свободных мест практически не осталось, пишет Rus.ERR.
По оценке представителей спа-отелей, поскольку отдых в Турции и Египте этой осенью оказался для жителей Эстонии недоступен, многие семьи решили отдохнуть на родине. Заселяться в гостиницы начали еще в конце прошлой недели.
По словам специалиста по маркетингу Noorus SPA Hotel Дарьи Боярововой, неделя каникул пролетит быстро, а дальнейшие перспективы уже не столь радужные: "Будем откровенны, осень - самое тревожное время года, накладывает ограничения и сезон гриппа, который вот-вот начнется. Мы надеемся, что эти школьные каникулы позволят остаться нам на плаву, но в дальнейшем ситуация уже не такая радужная. На ноябрь броней у нас почти нет".
Хорошую заполняемость номеров на время школьных каникул также подтвердили представители спа-отелей Meresuu, GOspa, Meri и Rüütli.