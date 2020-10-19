Спа-отели надеются заработать во время школьных каникул, но дальнейшие перспективы туманные

По оценке представителей спа-отелей, поскольку отдых в Турции и Египте этой осенью оказался для жителей Эстонии недоступен, многие семьи решили отдохнуть на родине. Заселяться в гостиницы начали еще в конце прошлой недели.

По словам специалиста по маркетингу Noorus SPA Hotel Дарьи Боярововой, неделя каникул пролетит быстро, а дальнейшие перспективы уже не столь радужные: "Будем откровенны, осень - самое тревожное время года, накладывает ограничения и сезон гриппа, который вот-вот начнется. Мы надеемся, что эти школьные каникулы позволят остаться нам на плаву, но в дальнейшем ситуация уже не такая радужная. На ноябрь броней у нас почти нет".