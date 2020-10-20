Коронавирус поспособствовал огромной прибыли Swedbank в Эстонии

«В третьем квартале мы продолжили поддерживать клиентов, которые были финансово затронуты коронавирусной пандемией, и продлили предоставление платежных отпусков на особых условиях как частным, так и корпоративным клиентам до конца третьего квартала. Мы продолжим предоставление платёжных отпусков в соответствии с потребностями наших клиентов и после сроков, принятых в рамках специального решения. Насколько нам известно, подавляющее большинство клиентов готовы приступить к погашению кредита в соответствии с графиком платежей после окончания платёжного отпуска.

К концу третьего квартала к нам присоединились 17 000 новых клиентов, что говорит о том, что мы по-прежнему являемся лучшим выбором для жителей Эстонии. Мы также являемся крупнейшим плательщиком налогов на рабочую силу в Эстонии. Это мотивирует нас прилагать усилия, чтобы предлагать людям и компаниям Эстонии лучший сервис и оправдать их выбор», – сказал генеральный директор Swedbank AS Олави Лепп.

Чистый процентный доход увеличился на 5 процентов, в основном за счет роста кредитных портфелей. Объемы кредитов увеличились на 3 процента. Объемы кредитования частных клиентов увеличились на 4,1 процента, а объемы кредитов бизнесу – на 2,8 процента. Вклады выросли на 15 процентов. Чистый комиссионный доход снизился на 13 процентов, в основном из-за снижения доходов от операций с карточками и управления активами. Снижение доходов объясняется изменением поведения потребителей из-за COVID-19 и снижением административных сборов.

Чистый доход от финансовых инструментов снизился на 39 процентов. Снижение в основном связано с более высокими нереализованными убытками по управлению активами и страхованию. Прочие доходы увеличились на 7 процентов, в основном за счёт увеличения страховых доходов. Расходы увеличились на 4 процента. Основными причинами увеличения расходов были более высокие затраты на персонал, затраты на борьбу с отмыванием денег и усовершенствование проверки клиентов. Также выросли затраты на внешние консультации и цифровые решения.

Резервы на возможные потери по кредитам составляют 13,5 миллиона евро; за тот же период 2019 года резервы на возможные потери по кредитам составили 0,4 млн евро.

Чистая прибыль составила 133,6 миллиона евро, что на 15 миллионов евро меньше, чем чистая прибыль за аналогичный период 2019 года. Чистая прибыль снизилась в основном из-за увеличения расходов и убытков по кредитам.

Пандемия COVID-19 продолжилась и в третьем квартале. В качестве смягчающей меры срок действия платежных отпусков, предлагаемых банками клиентам, был продлен до конца сентября, хотя спрос на платежные отпуска снизился. Некоторые клиенты, которые использовали возможность платежных каникул, уже производят платежи по кредиту в соответствии с прежними графиками платежей. С конца марта до конца сентября в Swedbank было подано заявок на платежный отпуск более чем по 12 000 договоров частных кредитных продуктов. По состоянию на конец сентября существует почти 8700 действующих договоров о платежных отпусках для частных лиц, из которых около 4900 являются договорами микрофинансирования, а около 3700 – договорами о жилищном кредите. С марта договор об отпускных платежах был заключен с 1533 бизнес-клиентами.