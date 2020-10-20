Фото ⟩ Маленький домик в лесу с нетерпением ждет нового хозяина

Домик площадью всего 38 м2 находится в 25 км от Таллинна и расположен на участке площадью 525 квадратных метров. Это идеальное место для тех, кто хочет проводить свободное время вдали от города, наслаждаясь пением птиц.

Дача в волости Харку. ФОТО: KV.EE

Дача постройки 2018 года стоит на фундаменте, сложенном из известняка. Материал несущих конструкций здания - дерево. Весь дом хорошо утеплен, так что в нем можно проводить время и зимой.

Дача в волости Харку. ФОТО: KV.EE

В доме установлены двойные стеклопакеты, полы покрыты выбеленными досками. Камин создает приятное ощущение уюта и за считанные минуты нагревает дом. В доме есть кухонный уголок и гостиная, душевая и спальные места.

Дача в волости Харку. ФОТО: KV.EE