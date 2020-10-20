Фото ⟩ Маленький домик в лесу с нетерпением ждет нового хозяина

Современная маленькая дача находится недалеко от Вяэна-Йыэсуу в красивом уединенном месте, пишет Kodustiil.
Домик площадью всего 38 м2 находится в 25 км от Таллинна и расположен на участке площадью 525 квадратных метров. Это идеальное место для тех, кто хочет проводить свободное время вдали от города, наслаждаясь пением птиц.
Дача постройки 2018 года стоит на фундаменте, сложенном из известняка. Материал несущих конструкций здания - дерево. Весь дом хорошо утеплен, так что в нем можно проводить время и зимой.
В доме установлены двойные стеклопакеты, полы покрыты выбеленными досками. Камин создает приятное ощущение уюта и за считанные минуты нагревает дом. В доме есть кухонный уголок и гостиная, душевая и спальные места.
С интересным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.