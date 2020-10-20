Вт, 20.10.2020
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Танель Кийк

Фото ⟩ Маленький домик в лесу с нетерпением ждет нового хозяина

Дача в волости Харку.

ФОТО: KV.EE

Современная маленькая дача находится недалеко от Вяэна-Йыэсуу в красивом уединенном месте, пишет Kodustiil. 

Домик площадью всего 38 м2 находится в 25 км от Таллинна и расположен на участке площадью 525 квадратных метров. Это идеальное место для тех, кто хочет проводить свободное время вдали от города, наслаждаясь пением птиц.

Дача в волости Харку.

ФОТО: KV.EE

Дача постройки 2018 года стоит на фундаменте, сложенном из известняка. Материал несущих конструкций здания - дерево. Весь дом хорошо утеплен, так что в нем можно проводить время и зимой.

Дача в волости Харку.

ФОТО: KV.EE

В доме установлены двойные стеклопакеты, полы покрыты выбеленными досками. Камин создает приятное ощущение уюта и за считанные минуты нагревает дом. В доме есть кухонный уголок и гостиная, душевая и спальные места. 

Дача в волости Харку.

ФОТО: KV.EE

С интересным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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