Коронавирус подхватили еще 44 жителя Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 1651 тест на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 44 пробы дали положительный результат.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов поступило из Харьюмаа, где коронавирусная инфекция выявлена у 27 человек. В Ида-Вирумаа добавилось 13, в Тартумаа, Пярнумаа и Вырумаа — по одному новому случаю. В одном положительном случае уезд в Регистре народонаселения не указан. Как правило, в таких ситуациях речь идет об иностранцах.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 36,72.
В Таллинне COVID-19 выявлен у 24 человек. В одном новом случае в Харьюмаа речь идет о тесном контакте с носителем вируса. Еще в одном случае болезнь была завезена из Франции. Обстоятельства других случаев устанавливаются. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с восемью очагами: вспышка на первом рабочем месте затронула 42, на втором рабочем месте — восемь, на третьем рабочем месте — восемь человек. Семейный очаг насчитывает пять человек. В очаге в первой школе шесть заболевших, в четвертом очаге на работе - шесть, а в пятом очаге на работе — пять инфицированных. Сегодня добавилась вспышка во второй школе, которая насчитывает пять заболевших.
Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находятся 1436 человек, из которых больны 232.
В двух случаях в Ида-Вирумаа заражение произошло в доме призрения, в одном — на рабочем месте, еще в одном — в школе и в шести — через знакомых и членов семьи. В двух случаях вирус был привезен из России. Обстоятельства одного заражения еще устанавливаются. В Идаском регионе наблюдается семь активных очагов: с очагом в школе Кохтла-Ярве связано 11, со вспышкой в кругу семьи и знакомых в Кохтла-Ярве — восемь человек. С очагом в школе в Йыхви связано девять, с очагом в Йыхвиском центре по уходу — 21 заболевший. Очаг в Силламяэской школе затронул 36 человек, а т.н. вспышка в увеселительном заведении насчитывает десять случаев в Кохтла-Ярве и Силламяэ. Очаг на рабочем месте в Нарве коснулся семи человек.
Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 760 человек, из которых болеют 152.
Больной из Вырумаа заразился при контакте с членом семьи. Новый случай в Тартумаа передан в Пыхьяское региональное отделение, поскольку человек проживает в Харьюмаа. Лыунаское региональное отделение работает с двумя очагами — вспышка на рабочем месте в Выру (заболели 24 человека) и вспышка на рабочем месте в Йыгевамаа (20 больных). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с коронавирусом находятся 474 человека, из них 57 больны.
Что касается нового случая в Пярнумаа, то речь идет о заболевании через члена семьи. Ляэнеское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает 66 человек, 18 из которых больны.
В больничном лечении нуждаются 29 пациентов
По состоянию на утро 21 октября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 29 человек, один пациент находится на искусственной вентиляции легких. Выписали двоих, открыли три новые истории болезни. За минувшие сутки летальных случаев не зафиксировано, всего в Эстонии скончался 71 заразившийся коронавирусом человек.
На сегодняшний день в больницах завершено 524 случая заболевания COVID-19 у 510 человек.
По состоянию на 21 октября выздоровели 3 334 человека. Из них истории болезни 2478 человек (74,3%) завершены, у 856 человека (25,7%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии сделано более 246 000 первичных теста, из них 4171 тестов, т.е. 1,68 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Не теряем бдительности
Мы молодцы, но не будем терять бдительности. Установленные ограничения сработали и распространение заболевания стабильное. Ближайшие недели покажут, останется ли число зараженных на прежнем уровне, начнет падать или снова расти. Совместными усилиями мы можем предотвратить распространение вируса и вернуться к нормальной жизни.
Начались школьные каникулы, и это отличная возможность отдохнуть и насладиться свободой. Однако не следует забывать о мерах предосторожности для предотвращения распространения коронавируса. Давайте сделаем все, что в наших силах, чтобы после школьных каникул не произошло нового роста инфекций.
С понедельника в Эстонию можно приехать из Латвии, Литвы или Финляндии без обязательства самоизоляции, если за 48 часов до прибытия человек прошел тест на коронавирус, результат которого был отрицательным. Необходимо учитывать, что в течение последних двух недель человек не должен был выезжать за пределы стран Балтии и Финляндии. Останутся действительными пять исключений, которые не требуют самоизоляции или прохождения тестирования: если вы приехали в Эстонию на работу, учебу, в медицинское учреждение, по неизбежным семейным обстоятельствам или транзитом.
Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 157 428 раза, 98 человек сообщили через приложение о своем заболевании.
Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.