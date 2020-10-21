Коронавирус подхватили еще 44 жителя Эстонии

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов поступило из Харьюмаа, где коронавирусная инфекция выявлена у 27 человек. В Ида-Вирумаа добавилось 13, в Тартумаа, Пярнумаа и Вырумаа — по одному новому случаю. В одном положительном случае уезд в Регистре народонаселения не указан. Как правило, в таких ситуациях речь идет об иностранцах.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 36,72.

В Таллинне COVID-19 выявлен у 24 человек. В одном новом случае в Харьюмаа речь идет о тесном контакте с носителем вируса. Еще в одном случае болезнь была завезена из Франции. Обстоятельства других случаев устанавливаются. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с восемью очагами: вспышка на первом рабочем месте затронула 42, на втором рабочем месте — восемь, на третьем рабочем месте — восемь человек. Семейный очаг насчитывает пять человек. В очаге в первой школе шесть заболевших, в четвертом очаге на работе - шесть, а в пятом очаге на работе — пять инфицированных. Сегодня добавилась вспышка во второй школе, которая насчитывает пять заболевших.

Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находятся 1436 человек, из которых больны 232.

В двух случаях в Ида-Вирумаа заражение произошло в доме призрения, в одном — на рабочем месте, еще в одном — в школе и в шести — через знакомых и членов семьи. В двух случаях вирус был привезен из России. Обстоятельства одного заражения еще устанавливаются. В Идаском регионе наблюдается семь активных очагов: с очагом в школе Кохтла-Ярве связано 11, со вспышкой в кругу семьи и знакомых в Кохтла-Ярве — восемь человек. С очагом в школе в Йыхви связано девять, с очагом в Йыхвиском центре по уходу — 21 заболевший. Очаг в Силламяэской школе затронул 36 человек, а т.н. вспышка в увеселительном заведении насчитывает десять случаев в Кохтла-Ярве и Силламяэ. Очаг на рабочем месте в Нарве коснулся семи человек.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 760 человек, из которых болеют 152.

Больной из Вырумаа заразился при контакте с членом семьи. Новый случай в Тартумаа передан в Пыхьяское региональное отделение, поскольку человек проживает в Харьюмаа. Лыунаское региональное отделение работает с двумя очагами — вспышка на рабочем месте в Выру (заболели 24 человека) и вспышка на рабочем месте в Йыгевамаа (20 больных). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с коронавирусом находятся 474 человека, из них 57 больны.

Что касается нового случая в Пярнумаа, то речь идет о заболевании через члена семьи. Ляэнеское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает 66 человек, 18 из которых больны.

В больничном лечении нуждаются 29 пациентов