«Наелся президентства»: на встрече с оппозиционерами в СИЗО Лукашенко пообещал не идти на новый срок

По словам Воскресенского, Координационный совет приписал себе заслугу освобождения нескольких оппозиционеров. «Эти заявления очень неэтичны и провокационны. Когда Тихановская говорит, что выход Салея - это результат нашего давления на режим, исходя из логики любой власти, этот процесс останавливается», - заявил Воскресенский, попросив участников Координационного совета и специалистов по освобождению политзаключенных помолчать, пока все из списка не будут на свободе. «Ну заткнитесь вы хотя бы временно», - добавил он.

«Пожалуйста, воздержитесь от негативных комментариев и приписывания заслуг себе. Вы не имеете к этому никакого отношения, белорусской власти ваш шантаж до сиреневой звезды, это президент сказал и на встрече. А лучше - пожмите руку, которую протянула власть, оцените этот поступок», - заявил он, добавив, что в ближайшее время уголовные дела в отношении ряда фигурантов могут быть прекращены.

Он также прокомментировал собственную роль в освобождении заключенных, заявив, что просто «понравился президенту» и рассматривает себя как посредника между властью и альтернативной частью общества. «А то, что на мою участь выпала такая роль, ну так получилось. Это мог быть не Воскресенский, а Бабарико или Тихановский». Он подчеркнул, что не сотрудничает ни с какими спецслужбами и не подписывал никаких документов о сотрудничестве со следствием. «Слезы и объятия родственников политзаключенных меня закалили. Когда это видишь, абсолютно плевать на хейтеров», - заявил Воскресенский, в то же время уклонившись от комментариев на тему того, что его интервью носят постановочный характер.

«Меня не используют, я пытаюсь примирить власть и общество, пытаюсь, чтобы активность, разбуженная избирательной кампанией, перешла в легальный политический процесс. Виктор Бабарико всегда нес позитивную повестку. А Nexta и другие телеграм-каналы после выборов взяли инициативу в свои руки и разделяют людей, призывают разрисовывать здания, разрушать коммуникации. Это негативная повестка, она не имеет перспективы. А я хочу, чтобы и у власти, и у оппозиции она была позитивной, чтобы все вышли из кризиса без ультиматумов», - заявил Воскресенский, добавив, что все его интервью вышли без цензуры, а люди, которые «управляют протестами», «не несут никакой позитивной повестки».

«Все они находятся за границей, хедлайнерами протеста стали телеграм-каналы, а там одно зло и негатив. Сопоставив это с такими же историями в соседних странах, я понял, что на людей давят и применяют в том числе такие методы - выводят на эмоции, натравливают», - заявил бизнесмен, добавив, что Лукашенко «умеет признавать свои ошибки, не стесняется просить помощи у белорусов», а в стране у него по-прежнему много сторонников.

Воскресные же протесты Воскресенский назвал неэффективными, заявив, что участников протестов «подставляют под дубинки, под административную ответственность», а лидеры протеста призывают к деструктивным действиям вместо того, чтобы сохранить и уберечь своих сторонников. По его словам, нежелание выстраивать диалог с нынешней властью ведет лишь к росту и мобилизации сторонников Лукашенко, а ультиматумы, предъявляемые в последнее время Светланой Тихановской, в итоге окажутся неэффективными. «Когда я увидел, что европейские политики встречаются с Тихановской, я хорошо это воспринял, но ее негативная повестка, санкции ничего хорошего не принесут. Кто ел красную икру, тот и будет дальше есть, санкции ударят по простым людям», - заявил он.

«Мне не нужны никакие должности, мне нужен мир и спокойствие в Белоруссии. Мне безразлична судьба моего уголовного дела. Мне сейчас важно достать из СИЗО всех политзаключенных, помириться, вовлечь в политический процесс всех, кто этого желает. Кто не хочет - на здоровье, сидите и митингуйте, другие напишут Конституцию без вас. Нужен новый документ - у президента только два срока, усилена роль парламента, независимый суд, возможно, суд присяжных - это уникальная работа, в которой надо принять участие», - заключил Воскресенский.

Сам Лукашенко во время назначения новых руководителей университетов во Дворце Независимости признал, что, возможно, переоценивает свою роль в жизни страны и не держится за власть. «Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня?» - задал Лукашенко вопрос, предположив, что без него нынешних чиновников «порвут на куски». Об этом пишет «Sputnik Беларусь».