Ср, 21.10.2020
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Индрек Саар
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  • Ребенок на самокате попал под колеса машины

Ребенок на самокате попал под колеса машины

Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Сегодня, 21 октября, в Центр тревоги поступило сообщение, что на пешеходном переходе под колеса машины попал мальчик на самокате.

В 14:32 поступило сообщение, что в Хаабнеэме на перекрестке Рохунеэме-теэ и Хунди-теэ ребенка на самокате на пешеходном переходе сбил автомобиль Volkswagen, сообщает полиция.

Пострадавший 13-летний мальчик на скорой помощи был доставлен в больницу.

Возле этого пешеходного перехода видимость была ограничена как для ехавшего на самокате, так и для водителя автомобиля.

Полиция напоминает, что при пересечении дороги по нерегулируемому пешеходному переходу самое важное убедиться, что водитель вас заметил. Также водитель должен перед пешеходным переходом сбрасывать скорость и учитывать, что на мокрой дороге путь торможения увеличивается. Особенно внимательными нужно быть в местах с ограниченной видимостью.

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