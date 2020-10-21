Ребенок на самокате попал под колеса машины

В 14:32 поступило сообщение, что в Хаабнеэме на перекрестке Рохунеэме-теэ и Хунди-теэ ребенка на самокате на пешеходном переходе сбил автомобиль Volkswagen, сообщает полиция.

Пострадавший 13-летний мальчик на скорой помощи был доставлен в больницу.

Возле этого пешеходного перехода видимость была ограничена как для ехавшего на самокате, так и для водителя автомобиля.

Полиция напоминает, что при пересечении дороги по нерегулируемому пешеходному переходу самое важное убедиться, что водитель вас заметил. Также водитель должен перед пешеходным переходом сбрасывать скорость и учитывать, что на мокрой дороге путь торможения увеличивается. Особенно внимательными нужно быть в местах с ограниченной видимостью.