В Эстонии выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 41,16.

По состоянию на утро 25 октября в больницах находятся 29 пациентов с коронавирусом, трое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Новых смертельных случаев за сутки не было. Всего в Эстонии скончались 73 пациента с коронавирусом.

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С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/koroonakaart

Не теряем бдительности

Жители Эстонии и сектор здравоохранения проделали хорошую работу по борьбе с вирусом, но в то же время распространение коронавируса в других странах набирает обороты. Поскольку вирус мощно распространяется в Европе, мы не должны терять бдительности.

По-прежнему действует рекомендация – путешествовать только в случае крайней необходимости. Тем, кто возвращается из путешествий, следует внимательно следить за своим здоровьем. Личная ответственность каждого человека – заболев, оставаться дома и не распространять заболевание.

В начале октября чувство опасности распространения коронавируса у жителей Эстонии несколько усилилось. 58% жителей Эстонии считают ситуацию критической. Как показали результаты исследования, проведенного по заказу Министерства социальных дел фирмой Turu-uuringute AS, 73% респондентов обеспокоены тем, что кто-то может заразить их коронавирусом, не зная об этом, а 83% жителей Эстонии готовы носить маску в разных местах и ситуациях.

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 161 802 раза, 131 человек сообщили через приложение о своем заболевании.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.