Шокирующие кадры ⟩ «Приходится ходить по головам»: в российском морге для умерших от коронавируса некуда складывать тела

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В России в Новокузнецком морге для умерших от коронавируса некуда складывать тела, сообщают местные жители, пишет "Медиазона".
В ролике, опубликованном Youtube-каналом "МОЙ ПРОТЕСТ Live", показана "одна минутка из жизни ковидного морга в Новокузнецке". На записи видно много черных мешков, они лежат на полу и на столах, передает Newsru. "Все в трупах. Трупы везде. Можно упасть, запнуться. Приходится ходить по головам", - говорит автор ролика за кадром.
В областном Минздраве подтвердили подлинность ролика, объяснив происходящее тем, что родственники не могут забрать тела. "Тела, представленные в опубликованном видеоролике, действительно являются телами умерших от коронавирусной инфекции и пневмонии; эти случаи включены в официальную статистику по региону".
В качестве основной причины переполненности морга российские чиновники назвали "то, что находящиеся на изоляции или заболевшие родственники умерших не имеют возможности забрать тела до истечения срока карантина или до выздоровления". Кроме того, в регионе не хватает врачей-патологоанатомов.